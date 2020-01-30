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95 тыс. статей и 708 млн просмотров в год. Украинская "Википедия" отмечает 16-летие

Украинский раздел "Википедии" по количеству опубликованных за 16 лет статей входит в первую двадцатку языковых версий виртуальной библиотеки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинскую "Википедию" на волонтерских началах редактируют 46 человек
Украинскую "Википедию" на волонтерских началах редактируют 46 человек
Фото: Вікімедіа Україна / Wikimedia Ukraine / Facebook

Украинской виртуальной энциклопедии "Википедия" 30 января исполнилось 16 лет. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в общественной организации "Викимедия Украина".

За это время в украинском разделе "Википедии" было опубликовано 985 тыс. статей, первой из которых стала публикация об атомах, написанная пользователем украинского происхождения из Японии.

Как сообщает ОО "Викимедия Украина", по количеству публикаций украинская виртуальная энциклопедия занимает 17-е место среди 299 языковых версий. Возглавляет рейтинг английская "Википедия", в которой размещено 6 млн статей.

По информации редакции украинской "Википедии", лидером по количеству просмотров в 2019 году стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ" – впервые в истории украинской онлайн-энциклопедии материал прочитали более 1 млн раз за год. Второе место заняла публикация о шестом президенте Украины Владимире Зеленском. Эти материалы сместили лидера предыдущих лет – статью об Украине – на третье место в рейтинге.

Инфографика:
Инфографика: wikimediaukraine.wordpress.com

Создавать и редактировать публикации в украинской "Википедии" может любой желающий. Главным условием является соблюдение энциклопедического стиля и принципа нейтральности. Публикации в онлайн-библиотеке не оплачиваются.

По данным ОО "Викимедия Украина", в январе 2020 года статьи в украинской энциклопедии редактировало около 3 тыс. зарегистрированных пользователей. За достоверностью публикуемой информации в украинском сегменте "Википедии" следят 46 администраторов и 481 патрульный.

Подать заявку на получение прав администратора можно после 1000 редактирований в "Википедии". Если за кандидата проголосует не менее пяти зарегистрированных пользователей со стажем редактирования от 100 публикаций, он получает права администратора.

Официальной датой появления "Википедии" считается 15 января 2001 года. Концепцию онлайн-библиотеки придумали интернет-предприниматель, советник британского правительства по вопросам публичной политики Джимми Уэйлс и преподаватель философии Ларри Сенгер.

Теги: Украина, Википедия, юбилей
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