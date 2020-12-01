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"Википедия" проводит марафон для увеличения украиноязычного контента о транспорте

В украинской "Википедии" в категории "Транспорт" около 30 тыс. статей, тогда как в итальянской – 52 тыс., в русской – почти 65 тыс, в английской версии онлайн-энциклопедии – 245 тыс., об этом сообщили в "Викимедиа Украина".

Участники марафона могут создавать и улучшать статьи об авиации, военной технике, железной дороге, космическом и городском транспорте
Участники марафона могут создавать и улучшать статьи об авиации, военной технике, железной дороге, космическом и городском транспорте
Фото: depositphotos.com

"Викимедиа Украина" запустила марафон для пополнения категории "Транспорт" в украинской версии онлайн-энциклопедии. Об этом "Викимедиа" сообщила в своем блоге.

Марафон будет проходить с 30 ноября по 30 декабря, его цель – улучшение, расширение и увеличение количества качественных статей на транспортную тематику.

"К сожалению, тема транспорта не очень популярна среди редакторов-википедистов и не очень развита: много статей в крайне неудовлетворительном состоянии, в то время как транспорт является важной частью повседневной жизни. Сейчас в украинской "Википедии" в категории "Транспорт" около 30 тыс. статей, тогда как в итальянской – 52 тыс., в русской – почти 65 тыс, в немецкой – 93 тыс., французской – 102 тыс, в английской версии сайта – 245 тыс. статей", – сказано в сообщении.

Участники марафона могут создавать и улучшать статьи об авиации, аэропортах, военной технике, железной дороге, космическом и городском транспорте.

Вклад участников будет оцениваться по количественным и качественным показателям. Самые активные участники получат сувениры с логотипами "Википедии",  а все участники, которые создадут от десяти статей с минимальным размером 4500 байт, получат тематически оформленные пряники, обещают организаторы марафона.

"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".

По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых местах находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн, заняла эту позицию из-за созданных ботами статей) и шведская (3,7 млн) "Википедии". 

В "Викимедиа Украина" напомнили, что каждый желающий может присоединиться к написанию статей на ресурсе. Главным условием является соблюдение энциклопедического стиля и принципа нейтральности. Публикации в онлайн-библиотеке не оплачиваются.

По состоянию на март 2020 года в украинской "Википедии" было около 5 тыс. активных авторов, среди них 46 администраторов и 481 патрульный, которые проверяют статьи и следят за соблюдением правил, сообщили в "Викимедиа Украина".

Теги: транспорт, Украина, автомобили, аэропорт, авиация, Википедия, марафон, автобус, контент
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