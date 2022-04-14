Роскомназор требует у "Википедии" исправить статью о Путине

Претензии Роскомандзора касаются статьи "Путин, Владимир Владимирович", а именно разделов "Отношения с Украиной (2012 – настоящее время)" и "После вторжения на Украину (2022)".
"Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных Республик", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Вот сам текст претензии: «Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных Республик»— Русская Википедия (@ru_wikipedia) April 13, 2022
Как сообщает сама "Википедия", указанные разделы уже запрещены в РФ, их внесли в реестр информации, подлежащей ограничению. Также в этом реестре и ряд других статей энциклопедии, касающихся войны в Украине: "Битва за Киев" (в ней итогом указана победа Украины), "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".
"Роскомнадзор" 1 марта пригрозил "Википедии" блокированием за размещенную на ее сайте статью о вторжении России в Украину.
23 марта стало известно, что россияне массово загружают русскую версию "Википедии", чтобы получить доступ к содержимому в автономном режиме, если доступ к ней закроют власти РФ.