Роскомназор требует у "Википедии" исправить статью о Путине

Претензии Роскомандзора касаются разделов статьи о Путине, в которых речь идет об отношениях с Украиной Фото: depositphotos.com

Претензии Роскомандзора касаются статьи "Путин, Владимир Владимирович", а именно разделов "Отношения с Украиной (2012 – настоящее время)" и "После вторжения на Украину (2022)".

"Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных Республик", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Вот сам текст претензии: «Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных Республик» — Русская Википедия (@ru_wikipedia) April 13, 2022

Как сообщает сама "Википедия", указанные разделы уже запрещены в РФ, их внесли в реестр информации, подлежащей ограничению. Также в этом реестре и ряд других статей энциклопедии, касающихся войны в Украине: "Битва за Киев" (в ней итогом указана победа Украины), "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".