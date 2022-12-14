"Редакция не намерена исполнять запросы российского ведомства". В Казахстане отказались удалить материалы о войне в Украине по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор уже не в первый раз пытается регламентировать работу СМИ, зарегистрированных за пределами РФ Фото: Роскомнадзор / Facebook

Журналисты сообщили, что Роскомнадзор направил изданию серию уведомлений с предписанием удалить с сайта новости, касающиеся войны в Украине, и заявили, что "редакция не намерена исполнять запросы российского ведомства".

"Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами украинского города Винница, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о числе погибших мирных жителей украинского Мариуполя [Донецкой области], который на протяжении нескольких месяцев был в осаде российских войск", – отметили в казахстанском издании.

Журналисты вынуждены были напомнить Роскомнадзору, что "Власть" – казахстанское издание и его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами.

"Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", – говорится в заявлении редакции "Власти".

Это не первый случай, когда Роскомнадзор требует от СМИ из Казахстана выполнять установленные в РФ требования. В августе российское ведомство потребовало от издания Ratel.kz удалить материал о войне России против Украины, однако получило отказ. В то же время в апреле издание Newtimes.kz по требованию Роскомнадзора удалило свой материал о войне в Украине.