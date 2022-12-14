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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Редакция не намерена исполнять запросы российского ведомства". В Казахстане отказались удалить материалы о войне в Украине по требованию Роскомнадзора

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Роскомнадзор уже не в первый раз пытается регламентировать работу СМИ, зарегистрированных за пределами РФ
Роскомнадзор уже не в первый раз пытается регламентировать работу СМИ, зарегистрированных за пределами РФ
Фото: Роскомнадзор / Facebook

Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания "Власть" удалить ряд материалов о войне России против Украины под угрозой блокировки на территории РФ. Об этом сказано в заявлении редакции "Власти", опубликованном 13 декабря на сайте издания.

Журналисты сообщили, что Роскомнадзор направил изданию серию уведомлений с предписанием удалить с сайта новости, касающиеся войны в Украине, и заявили, что "редакция не намерена исполнять запросы российского ведомства".

"Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами украинского города Винница, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о числе погибших мирных жителей украинского Мариуполя [Донецкой области], который на протяжении нескольких месяцев был в осаде российских войск", – отметили в казахстанском издании.

Журналисты вынуждены были напомнить Роскомнадзору, что "Власть" – казахстанское издание и его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами.

"Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", – говорится в заявлении редакции "Власти".

Это не первый случай, когда Роскомнадзор требует от СМИ из Казахстана выполнять установленные в РФ требования. В августе российское ведомство потребовало от издания Ratel.kz удалить материал о войне России против Украины, однако получило отказ. В то же время в апреле издание Newtimes.kz по требованию Роскомнадзора удалило свой материал о войне в Украине.

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали десятки изданий.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Казахстан, цензура, оккупация, Роскомнадзор, российская пропаганда, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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