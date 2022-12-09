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“Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков”. Казахстанский бизнесмен Шураев ответил послу РФ, который пообещал "помочь" Токаеву жестко бороться с националистами

 
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Шураева возмутили высказывания Бородавкина о Казахстане
Шураева возмутили высказывания Бородавкина о Казахстане
Фото: Arman Shorayev / Facebook

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев резко отреагировал на высказывания посла РФ в Республике Казахстан (РК) Алексея Бородавкина, заявившего о проявлениях "русофобии" в стране и о готовности России "помочь" в борьбе с "экстремизмом" в РК. Соответствующее заявление Шураев обнародовал в YouTube

"Мое безупречное знание русского языка позволит мне дать ответ этому идиоту, который заявил, что в Казахстане живут "нацисты-националисты" и если надо будет – "мы проведем там "спецоперацию". Слушай, "проводилка" у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего друга [президента РФ Владимира] Путина. Вы уже девятый месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать: не дай Бог вы еще решите зайти к нам – легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", – предупредил Шураев.

Он убежден, что если в Казахстане и есть русофобия, то ее, в первую очередь, сеют пропагандисты на росТВ, которые делают провокационные заявления в адрес Казахстана, включая предложения сбросить на Алматы ядерную захватить часть страны и запретить родной для казахов язык.

Шураев поинтересовался у посла РФ, не возомнил ли тот себя "генерал-губернатором степного края", давая наставления, казахам, как им следует жить. Бизнесмен добавил, что если Бородавкину хочется увидеть "нацистов и фашистов"  в Казахстане, то пусть он посмотрит в зеркало – и увидит самого главного их них.

"Езжай к себе, чемодан-вокзал-Воронеж! Русофобия – это все, чего вы добились своими действиями. Вы думаете, что украинцы просто так начали в вас стрелять? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечем – и теперь получаете ответ. То же самое будет, если вы зайдете к нам или к нашим соседям. Вы – людоеды и самоеды. Надеюсь, что ваша гнилая федерация распадется в ближайшем будущем", – подытожил Шураев.

ВИДЕО
Видео: Арман Шураев / YouTube

2 декабря издание  Sputnik.kz опубликовало видеоинтервью Бородавкина, в котором он заявил о якобы присутствии в Казахстане русофобии и экстремизма, проявлениях "националистических и радикальных тенденций":

"С сожалением могу констатировать и выразить озабоченность по поводу того, что националистические тенденции, радикальные, в Казахстане просматриваются все более и более явственно. Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские", – утверждает посол РФ.

Бородавкин также упомянул высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время инаугурации о том, что "провокации", направленные на подрыв единства народа Казахстана, будут "жестко пресекаться", и выразил готовность помочь в этом с российской стороны.

"Я повторяюсь, что с сильным мандатом, который есть у президента [Казахстана] теперь, я думаю, эти жесткие меры по пресечению всяких экстремистских и националистических выступлений будут осуществляться. Если нас попросят об этом – мы поможем", – подчеркнул он.

На интервью Бородавкина отреагировали не только соцсети, но и официальные лица Казахстана. В частности, спикер Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана. – "ГОРДОН") Ерлан Кошанов в комментарии телеканалу Atameken Business заявил, что некоторые высказывания российского дипломата не соответствуют его статусу.

"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", – заявил Кошанов, отметив, что ксенофобия существует во многих странах, в том числе и в России.

Теги: Россия, Казахстан, ксенофобия, российская пропаганда, экстремизм, вторжение, националисты, скандал, страна-агрессор, война России против Украины, дипломаты, интервью, русофобия, Касым-Жомарт Токаев, российские оккупанты, Арман Шураев
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