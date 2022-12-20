Кулеба: Ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, белорусские военные фактически отстранены от влияния на процессы

"Встреча Путина и Лукашенко – очередной танец в их исполнении. Согласно той информации, которой мы владеем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения", – сказал Кулеба.
При этом он отметил, что Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию российским вооруженным силам.
"Мы можем говорить, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы", – подчеркнул глава МИД Украины.
По его словам, "ничего драматичного, из того, что нам известно, на этой встрече не произошло".
"Мы готовы к любым сценариям, о чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", – резюмировал Кулеба.
Путин 19 декабря прибыл с рабочим визитом в Минск. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи главы стран, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев предполагал, в ходе встречи Путин будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.