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Кулеба: Ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, белорусские военные фактически отстранены от влияния на процессы

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Путин и Лукашенко встречались в Минске 19 декабря
Путин и Лукашенко встречались в Минске 19 декабря
Фото: ЕРА

Россия контролирует военные объекты на территории Беларуси, однако во время вчерашней встречи президента РФ Владимира Путина и Александр Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, "критических" для Украины решений они принять не смогли. Об этом 20 декабря в ходе онлайн-брифинга, который в Facebook транслировало Министерство иностранных дел Украины, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Встреча Путина и Лукашенко – очередной танец в их исполнении. Согласно той информации, которой мы владеем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения", – сказал Кулеба.

При этом он отметил, что Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию российским вооруженным силам.

"Мы можем говорить, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, "ничего драматичного, из того, что нам известно, на этой встрече не произошло".

"Мы готовы к любым сценариям, о чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1002629964047237/

Контекст:

Путин 19 декабря прибыл с рабочим визитом в Минск. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи главы стран, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев предполагал, в ходе встречи Путин будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба, ВСУ, война России против Украины
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