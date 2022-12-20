Кулеба: Ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, белорусские военные фактически отстранены от влияния на процессы

"Встреча Путина и Лукашенко – очередной танец в их исполнении. Согласно той информации, которой мы владеем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения", – сказал Кулеба.

При этом он отметил, что Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию российским вооруженным силам.

"Мы можем говорить, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, "ничего драматичного, из того, что нам известно, на этой встрече не произошло".

"Мы готовы к любым сценариям, о чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", – резюмировал Кулеба.