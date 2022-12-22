Путин согласился с предложением Шойгу увеличить численность армии России до 1,5 млн человек

"Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал Шойгу. Также он отметил, что необходимо "продолжить проведение "специальной военной операции" до полного выполнения задач".
Минимальный возраст призывников он хочет поэтапно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.
Кроме того, Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.
На коллегии присутствовал президент России Владимир Путин, который сказал, что согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в российских вооруженных силах.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.