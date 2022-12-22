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Путин согласился с предложением Шойгу увеличить численность армии России до 1,5 млн человек

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Шойгу предложил увеличить количество военнослужащих в РФ
Шойгу предложил увеличить количество военнослужащих в РФ
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Об этом он сказал на коллегии минобороны России, сообщает агентство "РИА Новости" 21 декабря.

"Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал Шойгу. Также он отметил, что необходимо "продолжить проведение "специальной военной операции" до полного выполнения задач".

Минимальный возраст призывников он хочет поэтапно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Кроме того, Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.

На коллегии присутствовал президент России Владимир Путин, который сказал, что согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в российских вооруженных силах.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Сергей Шойгу, армия РФ, война России против Украины
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