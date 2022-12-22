Путин согласился с предложением Шойгу увеличить численность армии России до 1,5 млн человек

"Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал Шойгу. Также он отметил, что необходимо "продолжить проведение "специальной военной операции" до полного выполнения задач".

Минимальный возраст призывников он хочет поэтапно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Кроме того, Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.

На коллегии присутствовал президент России Владимир Путин, который сказал, что согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в российских вооруженных силах.