Пригожин был 20 декабря на территории Украины, но не под Бахмутом – Арестович

"Пригожин реально был на нашей территории, это известно. Яйца у него есть, пусть ватные, но есть. В отличие от Путина, – заявил Арестович. – Я открою страшную тайну: он был в Луганской области, под Бахмутом его не было. Но все таки был в Луганской области, куда в принципе, в теории мы могли бы дострелить".
Пригожин заявлял, что "быстро рванул в сторону Бахмута" якобы после того, как узнал о приезде президента Украины Владимира Зеленского в город.
Арестович высказал мнение, что обращаясь к президенту Украины, Пригожин пытается "закинуть подачу" президентский уровень. Он добавил, что "даже если Пригожин претендует на место в российской власти, то нынешнее его место явно не соответствует" статусу, который позволял бы ему обращаться к президенту.
Он считает, что публичные выступления Пригожина – часть технологии, применяемой президентом РФ Владимиром Путиным.
"Главный меседж, который он посылает через Пригожина, звучит так: "Вы считаете, что я плохой? Его хотите? Сильно пожалеете. Поэтому держитесь за меня". В основном этот меседж направлен к олигархам, к народу меньше. Но тем не менее. Пригожин – это пугалка для олигархов", – добавил Арестович.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.