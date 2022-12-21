Пригожин был 20 декабря на территории Украины, но не под Бахмутом – Арестович

"Пригожин реально был на нашей территории, это известно. Яйца у него есть, пусть ватные, но есть. В отличие от Путина, – заявил Арестович. – Я открою страшную тайну: он был в Луганской области, под Бахмутом его не было. Но все таки был в Луганской области, куда в принципе, в теории мы могли бы дострелить".

Пригожин заявлял, что "быстро рванул в сторону Бахмута" якобы после того, как узнал о приезде президента Украины Владимира Зеленского в город.

Арестович высказал мнение, что обращаясь к президенту Украины, Пригожин пытается "закинуть подачу" президентский уровень. Он добавил, что "даже если Пригожин претендует на место в российской власти, то нынешнее его место явно не соответствует" статусу, который позволял бы ему обращаться к президенту.

Он считает, что публичные выступления Пригожина – часть технологии, применяемой президентом РФ Владимиром Путиным.

"Главный меседж, который он посылает через Пригожина, звучит так: "Вы считаете, что я плохой? Его хотите? Сильно пожалеете. Поэтому держитесь за меня". В основном этот меседж направлен к олигархам, к народу меньше. Но тем не менее. Пригожин – это пугалка для олигархов", – добавил Арестович.