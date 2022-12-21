ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин был 20 декабря на территории Украины, но не под Бахмутом – Арестович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению Арестовича, Пригожин это "пугалка" для российских олигархов
По мнению Арестовича, Пригожин – это "пугалка" для российских олигархов
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, утверждавший 20 декабря, что находится недалеко от Бахмута Донецкой области, на самом деле был в соседней Луганской области. Об этом в тот же день в эфире стрима с российским юристом и блогером Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Пригожин реально был на нашей территории, это известно. Яйца у него есть, пусть ватные, но есть. В отличие от Путина, – заявил Арестович. – Я открою страшную тайну: он был в Луганской области, под Бахмутом его не было. Но все таки был в Луганской области, куда в принципе, в теории мы могли бы дострелить". 

Пригожин заявлял, что "быстро рванул в сторону Бахмута" якобы после того, как узнал о приезде президента Украины Владимира Зеленского в город. 

Арестович высказал мнение, что обращаясь к президенту Украины, Пригожин пытается "закинуть подачу" президентский уровень. Он добавил, что "даже если Пригожин претендует на место в российской власти, то нынешнее его место явно не соответствует" статусу, который позволял бы ему обращаться к президенту. 

Он считает, что публичные выступления Пригожина – часть технологии, применяемой президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Главный меседж, который он посылает через Пригожина, звучит так: "Вы считаете, что я плохой? Его хотите? Сильно пожалеете. Поэтому держитесь за меня". В основном этот меседж направлен к олигархам, к народу меньше. Но тем не менее. Пригожин – это пугалка для олигархов", – добавил Арестович. 

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина. 

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Луганская область, Алексей Арестович, советник, олигархи, война России против Украины, Бахмут, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Эти ноги сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (109655)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (62386)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (39454)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (34555)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (27158)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (25140)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (20447)
8
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения (12285)
 
 
 
 