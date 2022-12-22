Армия РФ не имеет "переломного успеха" в районе Бахмута, бывают локальные движения, изгибы фронта

Трансляцию ведет в том числе канал "Рада".
"Если глобально говорить, то, конечно, нет у них [в Бахмуте] переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предполагает серьезная наступательная операция. Локальные движения в ту или иную [сторону], изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты. Было видео, как наш легендарный десант их уничтожал. И в том числе благодаря британской бронетехнике", – сказал Череватый, отвечая на вопрос о происходящем в районе Бахмута.
Он добавил, что на бахмутском направлении и в целом на восточном фронте достигаются две цели:
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.