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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ не имеет "переломного успеха" в районе Бахмута, бывают локальные движения, изгибы фронта

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Бои в районе Бахмута ведутся несколько месяцев
Бои в районе Бахмута ведутся несколько месяцев
Фото: ЕРА

Российская армия не имеет значительно успеха на линии фронта в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 22 декабря в эфире национального телемарафона заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, комментируя информацию о том, что вагнеровцы якобы зашли в город.

Трансляцию ведет в том числе канал "Рада"

"Если глобально говорить, то, конечно, нет у них [в Бахмуте] переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предполагает серьезная наступательная операция. Локальные движения в ту или иную [сторону], изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты. Было видео, как наш легендарный десант их уничтожал. И в том числе благодаря британской бронетехнике", – сказал Череватый, отвечая на вопрос о происходящем в районе Бахмута. 

Он добавил, что на бахмутском направлении и в целом на восточном фронте достигаются две цели:

  • враг не может прорвать оборону ВСУ и наступать дальше, оккупируя Донбасс;
  • каждые сутки армия РФ несет "просто неимоверные потери, как для армии ХХІ века", когда война ведется беспилотными системами и системами дальнего поражения. 
Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. 

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха. 

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: армия РФ, бронетехника, ВСУ, наступление, Бахмут, потери армии России, десант, потери, Сергей Череватый
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