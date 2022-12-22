Армия РФ не имеет "переломного успеха" в районе Бахмута, бывают локальные движения, изгибы фронта

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"Если глобально говорить, то, конечно, нет у них [в Бахмуте] переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предполагает серьезная наступательная операция. Локальные движения в ту или иную [сторону], изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты. Было видео, как наш легендарный десант их уничтожал. И в том числе благодаря британской бронетехнике", – сказал Череватый, отвечая на вопрос о происходящем в районе Бахмута.

Он добавил, что на бахмутском направлении и в целом на восточном фронте достигаются две цели: