Под контролем России остается 18% территории Украины, ВСУ деоккупировали 54% захваченной с февраля территории – глава минобороны Великобритании

Об этом 20 декабря в обращении к парламенту Великобритании заявил глава минобороны Бен Уоллес. Текст его речи опубликован на сайте правительства.
По словам Уоллеса, на пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории.
"С тех пор Украина освободила около 54% территории, захваченной с февраля. Сейчас Россия контролирует около 18% международно признанных территорий Украины", – отметил британский министр.
Как указал Уоллес, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.