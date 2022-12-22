Под контролем России остается 18% территории Украины, ВСУ деоккупировали 54% захваченной с февраля территории – глава минобороны Великобритании

На пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории, отметил Уоллес Фото: EPA

Об этом 20 декабря в обращении к парламенту Великобритании заявил глава минобороны Бен Уоллес. Текст его речи опубликован на сайте правительства.

По словам Уоллеса, на пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории.

"С тех пор Украина освободила около 54% территории, захваченной с февраля. Сейчас Россия контролирует около 18% международно признанных территорий Украины", – отметил британский министр.

Как указал Уоллес, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.