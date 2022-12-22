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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под контролем России остается 18% территории Украины, ВСУ деоккупировали 54% захваченной с февраля территории – глава минобороны Великобритании

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На пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории, отметил Уоллес
На пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории, отметил Уоллес
Фото: EPA

Неспособность президента РФ Владимира Путина мобилизовать новобранцев и военную технику оборачивается поражением на поле боя для России в войне против Украины.

Об этом 20 декабря в обращении к парламенту Великобритании заявил глава минобороны Бен Уоллес. Текст его речи опубликован на сайте правительства.

По словам Уоллеса, на пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории.

"С тех пор Украина освободила около 54% территории, захваченной с февраля. Сейчас Россия контролирует около 18% международно признанных территорий Украины", – отметил британский министр.

Как указал Уоллес, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, захват, парламент, война России против Украины, Бен Уоллес, обращение, деоккупация
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