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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Минобороны Украины: Есть очень четкие планы по деоккупации каждой области. Их реализация вполне возможна уже в следующем году

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ВСУ освободили уже тысячи квадратных километров территории Украины
ВСУ освободили уже тысячи квадратных километров территории Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины уже в 2023 году могут освободить все захваченные российскими оккупантами украинские территории. Об этом в опубликованном 21 декабря интервью "РБК-Украина" заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

"У нас есть все возможности, чтобы завершить войну в следующем году. Все зависит от того оружия, которое мы получаем. Оружие – это инструмент. У нас есть достаточное количество вышколенных подразделений, умеющих и знающих, что делать. И у нашего командования Объединенных сил также есть очень четкие планы по деоккупации каждой области, на каждое направление есть четкий план по освобождению", – подчеркнул Кузан.

Он отметил, что ход деоккупации населенных пунктов Украины напрямую зависит от поставок западного вооружения.

"Есть только один вопрос – мы не можем просто мобилизовать людей, вооружить их чем-либо и просто бросать на позиции, как это делают россияне, потому что это заведомо проигрышный вариант. Нам нужно укомплектовать те подразделения, которые сегодня формируются. Чем раньше они будут оснащены западным вооружением – тем быстрее нам удастся реализовать все наши планы по деоккупации. Это вполне возможно уже в следующем году", – резюмировал Кузан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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