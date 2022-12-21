Советник Минобороны Украины: Есть очень четкие планы по деоккупации каждой области. Их реализация вполне возможна уже в следующем году

"У нас есть все возможности, чтобы завершить войну в следующем году. Все зависит от того оружия, которое мы получаем. Оружие – это инструмент. У нас есть достаточное количество вышколенных подразделений, умеющих и знающих, что делать. И у нашего командования Объединенных сил также есть очень четкие планы по деоккупации каждой области, на каждое направление есть четкий план по освобождению", – подчеркнул Кузан.

Он отметил, что ход деоккупации населенных пунктов Украины напрямую зависит от поставок западного вооружения.

"Есть только один вопрос – мы не можем просто мобилизовать людей, вооружить их чем-либо и просто бросать на позиции, как это делают россияне, потому что это заведомо проигрышный вариант. Нам нужно укомплектовать те подразделения, которые сегодня формируются. Чем раньше они будут оснащены западным вооружением – тем быстрее нам удастся реализовать все наши планы по деоккупации. Это вполне возможно уже в следующем году", – резюмировал Кузан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)