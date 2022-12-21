Отмечается, что hjccbqcrbq ptybnyj-hfrtnysq rjvgktrc "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении". Цель была успешно ликвидирована, однако позже оказалось, что вертолет оказался российским Ка-52 "Аллигатор".

Экипаж вертолета якобы выжил.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ,.с 24 февраля по 21 декабря ликвидировали около 99 740 российских оккупантов, 3002 танка, 282 самолета, 267 вертолетов и другую технику.