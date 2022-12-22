Австралийский генерал в отставке назвал четыре условия для успешной деоккупации Крыма

"Во-первых, сторонники Украины должны прекратить посылать неоднозначные сигналы о статусе Крыма. Комментарии политиков и высокопоставленных военачальников о "трудностях" возвращения Украиной Крыма необходимо сопровождать словами "но мы поддерживаем возвращение Украиной всей своей территории", – написал он.

Вторым условием, по мнению Райана, должно стать насыщение украинской армии западным оружием (в том числе артиллерией и средствами противовоздушной обороны), боеприпасами и тяжелой бронетехникой (в частности, танками и БМП), а также машинами для преодоления препятствий, что позволит ВСУ вести наступление.

"В-третьих, Украине необходимо завершить наступление, чтобы отвоевать всю свою южную территорию в качестве вспомогательных мероприятий. Освобождение Херсонской и Запорожской областей будет тяжелым сражением, но важной предпосылкой для любой украинской кампании по Крыму. Это обеспечивает единственные наземные направления для продвижения в Крым. Они также будут иметь решающее значение для логистики, огневой поддержки артиллерии и базирования авиации", – объяснил австралиец.

По его словам, в политическом и военном отношении будет невозможно освобождение Крыма без предварительного освобождения двух ближайших к полуострову областей.

"В-четвертых, жизненно важно стратегическое терпение. Украине может потребоваться весь 2023 год, чтобы обезопасить свои южные территории, прежде чем станет возможной операция в Крыму. Терпение – это то, что европейская и американская общественность и правительства продемонстрировали в этой войне. [...] Часть путинской логики вторжения заключалась в том, что Запад вряд ли вмешается и что Киев будет взят слишком быстро, чтобы НАТО успел отреагировать", – написал Райан.

Он считает, что президент России Владимир "Путин по-прежнему надеется оттянуть время в этом конфликте".

"Если все четыре этих критерия будут соблюдены, то, возможно, Украина окажется в выгодном положении для переговоров о возвращении Крыма", – подчеркнул Райан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)