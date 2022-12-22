Австралийский генерал в отставке назвал четыре условия для успешной деоккупации Крыма

"Во-первых, сторонники Украины должны прекратить посылать неоднозначные сигналы о статусе Крыма. Комментарии политиков и высокопоставленных военачальников о "трудностях" возвращения Украиной Крыма необходимо сопровождать словами "но мы поддерживаем возвращение Украиной всей своей территории", – написал он.
Вторым условием, по мнению Райана, должно стать насыщение украинской армии западным оружием (в том числе артиллерией и средствами противовоздушной обороны), боеприпасами и тяжелой бронетехникой (в частности, танками и БМП), а также машинами для преодоления препятствий, что позволит ВСУ вести наступление.
"В-третьих, Украине необходимо завершить наступление, чтобы отвоевать всю свою южную территорию в качестве вспомогательных мероприятий. Освобождение Херсонской и Запорожской областей будет тяжелым сражением, но важной предпосылкой для любой украинской кампании по Крыму. Это обеспечивает единственные наземные направления для продвижения в Крым. Они также будут иметь решающее значение для логистики, огневой поддержки артиллерии и базирования авиации", – объяснил австралиец.
По его словам, в политическом и военном отношении будет невозможно освобождение Крыма без предварительного освобождения двух ближайших к полуострову областей.
"В-четвертых, жизненно важно стратегическое терпение. Украине может потребоваться весь 2023 год, чтобы обезопасить свои южные территории, прежде чем станет возможной операция в Крыму. Терпение – это то, что европейская и американская общественность и правительства продемонстрировали в этой войне. [...] Часть путинской логики вторжения заключалась в том, что Запад вряд ли вмешается и что Киев будет взят слишком быстро, чтобы НАТО успел отреагировать", – написал Райан.
Он считает, что президент России Владимир "Путин по-прежнему надеется оттянуть время в этом конфликте".
"Если все четыре этих критерия будут соблюдены, то, возможно, Украина окажется в выгодном положении для переговоров о возвращении Крыма", – подчеркнул Райан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.