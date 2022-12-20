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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Гражданам России, которые оказались в Крыму после 2014 года, надо срочно сваливать. Украинская армия зайдет в Крым, и вас с вашими манатками вышвырнут

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Гордон заявил, что "наиболее благоразумные россиянушки" уже покидают полуостров
Гордон заявил, что "наиболее благоразумные россиянушки" уже покидают полуостров
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 18 декабря заявил, что граждане России, которые незаконно поселились на оккупированном Россией украинском полуострове Крым, должны немедленно его покинуть, поскольку деоккупация полуострова может быть стремительной. Такое мнение он высказал во время стрима с ведущим Василием Головановым в YouTube.

"Гражданам России, которые оказались в Крыму после 2014 года непонятно как, в обход украинской границы и таможни, надо срочно сваливать, потому что украинская армия зайдет в Крым, вас вышвырнут, как котят, вместе с вашими манатками. Ваша недвижимость, которую вы непонятно как приобретали, в обход украинских нотариусов, не будет вам принадлежать. Поэтому благодарите меня за бесплатный совет, избавляйтесь от недвижимости и убегайте в Россию", – сказал Гордон.

Журналист добавил, что "наиболее благоразумные россиянушки" уже покидают полуостров, поскольку на Крымском мосту наблюдаются очереди в сторону России.

Он предположил, что в ближайшее время украинская армия может деоккупировать Мелитополь Запорожской области, откуда открывается дорога на Крым.

"Мелитополь – это чудесное место, знаменито не только своей прекрасной черешней, лучшей, кстати, в Украине, но и тем, что оно открывает идеальную дорогу на Крым. И когда мы окажемся в Мелитополе, мы будем долбить по Крыму. Сейчас долбим, а будем долбить с удвоенной, с утроенной, с удесятеренной силой", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что речь идет о военных объектах российских оккупантов, потому что украинская армия не наносит удары по гражданским объектам.

"Поскольку мне кажется, что скоро украинская армия окажется в Мелитополе  мне почему-то так кажется, – то события по Крыму будут развиваться скоро стремительно", – предположил журналист.  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Мелитополь, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты, деоккупация
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