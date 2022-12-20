Гордон: Гражданам России, которые оказались в Крыму после 2014 года, надо срочно сваливать. Украинская армия зайдет в Крым, и вас с вашими манатками вышвырнут

"Гражданам России, которые оказались в Крыму после 2014 года непонятно как, в обход украинской границы и таможни, надо срочно сваливать, потому что украинская армия зайдет в Крым, вас вышвырнут, как котят, вместе с вашими манатками. Ваша недвижимость, которую вы непонятно как приобретали, в обход украинских нотариусов, не будет вам принадлежать. Поэтому благодарите меня за бесплатный совет, избавляйтесь от недвижимости и убегайте в Россию", – сказал Гордон.

Журналист добавил, что "наиболее благоразумные россиянушки" уже покидают полуостров, поскольку на Крымском мосту наблюдаются очереди в сторону России.

Он предположил, что в ближайшее время украинская армия может деоккупировать Мелитополь Запорожской области, откуда открывается дорога на Крым.

"Мелитополь – это чудесное место, знаменито не только своей прекрасной черешней, лучшей, кстати, в Украине, но и тем, что оно открывает идеальную дорогу на Крым. И когда мы окажемся в Мелитополе, мы будем долбить по Крыму. Сейчас долбим, а будем долбить с удвоенной, с утроенной, с удесятеренной силой", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что речь идет о военных объектах российских оккупантов, потому что украинская армия не наносит удары по гражданским объектам.

"Поскольку мне кажется, что скоро украинская армия окажется в Мелитополе – мне почему-то так кажется, – то события по Крыму будут развиваться скоро стремительно", – предположил журналист.

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