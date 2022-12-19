Данилов об освобождении Донецка, Луганска и Крыма в следующем году: В жизни нет ничего невозможного

"[Луганск, Донецк, Симферополь] должны быть обязательно возвращены к нам, это будет наша территория, там будет наша власть. Давайте я дам ответ довольно простой: в жизни нет ничего невозможного. Главное – это не бояться. Должен быть разум, расчет и действие. Если у вас есть разум, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами. И главное – если на вашей стороне правда. А правда – на нашей стороне", – подчеркнул Данилов.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли новой целью ВСУ Мелитополь, отметив, что "следующая наша цель – это наша страна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)