Данилов об освобождении Донецка, Луганска и Крыма в следующем году: В жизни нет ничего невозможного

"[Луганск, Донецк, Симферополь] должны быть обязательно возвращены к нам, это будет наша территория, там будет наша власть. Давайте я дам ответ довольно простой: в жизни нет ничего невозможного. Главное – это не бояться. Должен быть разум, расчет и действие. Если у вас есть разум, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами. И главное – если на вашей стороне правда. А правда – на нашей стороне", – подчеркнул Данилов.
Он не стал отвечать на вопрос, будет ли новой целью ВСУ Мелитополь, отметив, что "следующая наша цель – это наша страна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.