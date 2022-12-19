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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов об освобождении Донецка, Луганска и Крыма в следующем году: В жизни нет ничего невозможного

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Данилов: Следующая наша цель это наша страна
Данилов: Следующая наша цель – это наша страна
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Вооруженные силы Украины в следующем году продолжат работу над освобождением всех оккупированных территорий страны. Об этом в опубликованном 19 декабря интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"[Луганск, Донецк, Симферополь] должны быть обязательно возвращены к нам, это будет наша территория, там будет наша власть. Давайте я дам ответ довольно простой: в жизни нет ничего невозможного. Главное – это не бояться. Должен быть разум, расчет и действие. Если у вас есть разум, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами. И главное – если на вашей стороне правда. А правда – на нашей стороне", – подчеркнул Данилов.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли новой целью ВСУ Мелитополь, отметив, что "следующая наша цель – это наша страна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Луганск, Симферополь, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация, контрнаступление
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