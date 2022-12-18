Зеленский о деоккупации Крыма: Начало есть

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в силе граждан, в единстве отношения к этому, не просто на словах "Крым это Украина". Нужно быть готовым идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть", – сказал Зеленский.
Зеленский высказал желание приехать в освобожденный Крым.
"Летом неплохой вариант, там хорошая погода", – ответил он на вопрос журналиста, будет ли эта поездка в 2023 году.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов допускает, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил он.