Зеленский о деоккупации Крыма: Начало есть

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в силе граждан, в единстве отношения к этому, не просто на словах "Крым это Украина". Нужно быть готовым идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть", – сказал Зеленский.

Зеленский высказал желание приехать в освобожденный Крым.

"Летом неплохой вариант, там хорошая погода", – ответил он на вопрос журналиста, будет ли эта поездка в 2023 году.