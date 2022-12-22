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Яценюк считает реалистичной перспективу членства Украины в НАТО до завершения войны с РФ

 
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Яценюк: Победная остановка войны это принятие решения Альянсом о получении Украиной членства в НАТО
Яценюк: Победная остановка войны – это принятие решения Альянсом о получении Украиной членства в НАТО
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает реалистичным вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией и деоккупации всех территорий Украины.

Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, обсуждая статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которая вышла на прошлой неделе

"Из этой статьи я согласен категорически только с одним тезисом: Украина должна стать членом НАТО. Все остальное я не воспринимаю и не согласен", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на реакцию Кремля на эту статью: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в РФ "с большим интересом" будут знакомиться с рассуждениями Киссинджера.

"Меня это наталкивает на плохие размышления, что, возможно, это было закинуто с той целью, чтобы формировать переговорную позицию", – отметил политик.

Он упомянул мирный план из 10 пунктов, который предложил президент Украины Владимир Зеленский, и сказал, что согласен "со всеми пунктами, за исключением одного: там не было членства Украины в НАТО, там гарантии безопасности".

По мнению Яценюка, без членства Украины в НАТО гарантии безопасности на данном этапе стоять "ноль целых ноль десятых".

"Все остальное – абсолютно правильно. Далее у него была фраза, что "или мы достигнем дипломатическим путем, что Россия примет решение покинуть территорию Украины и закончится война, или украинская армия вытолкнет российскую с украинских территорий". Я бы добавил третий путь: это когда наши западные партнеры наконец осознают, что другого решения для Украины и для них, чем немедленное членство Украины в НАТО, не существует", – добавил он.

При таком варианте развития событий территория Украины, которая находится под контролем Киева, после вступления в НАТО сразу будет под защитой Альянса, а остальные страна будет постепенно освобождать, считает Яценюк.

"Поэтому третий пункт остановки войны – победной остановки, я подчеркиваю, потому что остановить войну и выиграть ее – это очень разные вещи. Поэтому победная остановка войны – это принятие решения Альянсом о получении Украиной членства в НАТО", – заявил он. 

"Но ведь НАТО не примет такого решения, пока Украина не является единой в своих границах?" – спросил Гордон.

"Я не убежден в этом, – ответил Яценюк. – Объясню почему. Если вы спросите формально юридически, может ли НАТО принять это решение – да, может. Точка. Было много дискуссий: "Вот, вы знаете, НАТО не может принять в случае, если есть военный конфликт..." Это все ложь. Ни одного такого юридического пункта в учредительных документах Альянса нет. Политические, конечно, есть. А юридических вообще таких предостережений нет. В общем, я думаю, что это реалистическая перспектива. Я бы не списывал ее. Я бы все-таки считал, что это реалистическая перспектива. Она будет зависеть от того, как будет дальше продвигаться ситуация на фронте и чем больше мы будем получать побед, тем сильнее будет армия, тем сильнее будем внутри – ведь НАТО это не только военный блок, это блок свободных стран. И те реформы, которые проводятся в стране, – внутренне политическая и внутренне экономическая составляющие страны тоже должны соответствовать критериям НАТО – могут открыть для нас перспективы в будущем стать членом НАТО".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, Украина, НАТО, Генри Киссинджер, Дмитрий Песков, война России против Украины, членство, деоккупация
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