Яценюк: Россия – страна, которая разложилась. От нее смердит

"Россия – это страна, которая разложилась морально, экономически, психологически, военно. То есть это такая... Даже не ось зла. От нее смердит. Во всем", – отметил Яценюк.
Он полагает, что РФ самореализуется, нападая на соседние страны.
"С оглядки на характеристики России надо понимать, что для них это нормальное явление – идти и кого-то убивать, издеваться, что-то захватывать, с кем-то воевать. Они этим самореализуются. Они другого не умеют", – сказал Яценюк.
По его мнению, Россию, как врага, категорически нельзя недооценивать.
"Сегодняшняя путинская Россия до последнего будет биться против нас. Потому что это выживание этой империи зла. Победа Украины – это победа свободы над рабством, света над тьмой, правды на ложью, это победа здравого смысла над этой темной ордой. Это намного больше, чем просто война Украины и России. Это мировоззренческие вещи. Их карма догонит. И мы должны эту карму ускорить", – подчеркнул Яценюк.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября спрогнозировал, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. Но "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, подчеркнул глава разведки.