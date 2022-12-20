Яценюк: Россия – страна, которая разложилась. От нее смердит

"Россия – это страна, которая разложилась морально, экономически, психологически, военно. То есть это такая... Даже не ось зла. От нее смердит. Во всем", – отметил Яценюк.

Он полагает, что РФ самореализуется, нападая на соседние страны.

"С оглядки на характеристики России надо понимать, что для них это нормальное явление – идти и кого-то убивать, издеваться, что-то захватывать, с кем-то воевать. Они этим самореализуются. Они другого не умеют", – сказал Яценюк.

По его мнению, Россию, как врага, категорически нельзя недооценивать.

"Сегодняшняя путинская Россия до последнего будет биться против нас. Потому что это выживание этой империи зла. Победа Украины – это победа свободы над рабством, света над тьмой, правды на ложью, это победа здравого смысла над этой темной ордой. Это намного больше, чем просто война Украины и России. Это мировоззренческие вещи. Их карма догонит. И мы должны эту карму ускорить", – подчеркнул Яценюк.

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