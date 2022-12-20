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Яценюк: Россия – страна, которая разложилась. От нее смердит

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Яценюк: Россию нужно загнать в рамки
Яценюк: Россию нужно загнать в рамки
Фото: yatsenyuk.org.ua

Путинская Россия будет биться до последнего против Украины, потому что это империя зла, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Россия – это страна, которая разложилась морально, экономически, психологически, военно. То есть это такая... Даже не ось зла. От нее смердит. Во всем", – отметил Яценюк.

Он полагает, что РФ самореализуется, нападая на соседние страны.

"С оглядки на характеристики России надо понимать, что для них это нормальное явление – идти и кого-то убивать, издеваться, что-то захватывать, с кем-то воевать. Они этим самореализуются. Они другого не умеют", – сказал Яценюк.

По его мнению, Россию, как врага, категорически нельзя недооценивать.

"Сегодняшняя путинская Россия до последнего будет биться против нас. Потому что это выживание этой империи зла. Победа Украины – это победа свободы над рабством, света над тьмой, правды на ложью, это победа здравого смысла над этой темной ордой. Это намного больше, чем просто война Украины и России. Это мировоззренческие вещи. Их карма догонит. И мы должны эту карму ускорить", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября спрогнозировал, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. Но "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, подчеркнул глава разведки.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, ВСУ, война России против Украины
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