Яценюк: Когда я был премьером, наша фракция требовала ареста Медведчука. Если бы у меня было 226 голосов, а их же не было

"У меня ведь с Медведчуком вообще долгая история. Еще с того момента, когда я премьером был. А ведь наша фракция тогда требовала очень четко ареста Медведчука. Если бы у меня было 226 голосов, это одна история, а их же не было. И вся правоохранительная система не находится под премьер-министром. Потому что так устроено сегодня в Украине о том, что правоохранители, ключевые правоохранители системы органов безопасности находятся под президентской вертикалью. Тогда и парламент блокировали. И я тогда публично выступал за то, чтобы привлечь Медведчука к ответственности. И санкции, которые были введены – помните, были санкции введены против телеканалов, которые контролировались и управлялись Медведчуком, а контролировались фактически Россией, – мотивацию если вы прочтете, откуда взялись эти санкции, это было постановление Верховной Рады, которое было внесено моей фракцией", – заявил он.
Яценюк считает, что таких партий, как запрещенная сейчас "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Медведчук был главой ее политсовета), в Украине не должно быть.
"Такие политические партии не имеют права существовать в Украине. И это должно быть запрещено законом. То есть те партии, которые исповедуют антиукраинскую идеологию, те партии, которые поддерживают агрессора, те партии, которые прямо или косвенно работают на агрессора или на третьи стороны против Украины, не должны иметь место в Украине. Конечно, за это должна быть не только политическая ответственность. А за это должна быть и уголовная ответственность. И то, что произошло с Медведчуком и другими, – это факты того, что государство начало по крайней мере себя защищать", – добавил он.
Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел? Читайте полный текст интервью
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах и с февраля 2019 года находится в Украине под санкциями (их ввели на основании статьи о финансировании терроризма).
В мае 2021 года тогдашняя генпрокурор подписала ему и его коллеге Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
В октябре 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук был под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.