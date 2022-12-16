Яценюк: Когда я был премьером, наша фракция требовала ареста Медведчука. Если бы у меня было 226 голосов, а их же не было

Яценюк: То, что произошло с Медведчуком и другими, – это факты того, что государство начало по крайней мере себя защищать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У меня ведь с Медведчуком вообще долгая история. Еще с того момента, когда я премьером был. А ведь наша фракция тогда требовала очень четко ареста Медведчука. Если бы у меня было 226 голосов, это одна история, а их же не было. И вся правоохранительная система не находится под премьер-министром. Потому что так устроено сегодня в Украине о том, что правоохранители, ключевые правоохранители системы органов безопасности находятся под президентской вертикалью. Тогда и парламент блокировали. И я тогда публично выступал за то, чтобы привлечь Медведчука к ответственности. И санкции, которые были введены – помните, были санкции введены против телеканалов, которые контролировались и управлялись Медведчуком, а контролировались фактически Россией, – мотивацию если вы прочтете, откуда взялись эти санкции, это было постановление Верховной Рады, которое было внесено моей фракцией", – заявил он.

Яценюк считает, что таких партий, как запрещенная сейчас "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Медведчук был главой ее политсовета), в Украине не должно быть.

"Такие политические партии не имеют права существовать в Украине. И это должно быть запрещено законом. То есть те партии, которые исповедуют антиукраинскую идеологию, те партии, которые поддерживают агрессора, те партии, которые прямо или косвенно работают на агрессора или на третьи стороны против Украины, не должны иметь место в Украине. Конечно, за это должна быть не только политическая ответственность. А за это должна быть и уголовная ответственность. И то, что произошло с Медведчуком и другими, – это факты того, что государство начало по крайней мере себя защищать", – добавил он.

Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел? Читайте полный текст интервью

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