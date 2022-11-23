В соцсетях показали видео с Медведчуком и его женой Марченко якобы в оккупированной Ялте

Авторы утверждают, что в ролике Медведчук сидит в кафе вместе с женой Оксаной Марченко.

Аутентичность видео не подтверждена.

* Соцсети публикуют видео, на котором запечатлён коллаборант Медведчук с супругой Оксаной Марченко, как утверждается, в одном из кафе в оккупированной Ялте. pic.twitter.com/D9SqPgLrDv

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.