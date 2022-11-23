ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В соцсетях показали видео с Медведчуком и его женой Марченко якобы в оккупированной Ялте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчука обменяли в сентябре
Медведчука обменяли в сентябре
Фото: ЕРА

Нардеп от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который был обменян на украинских защитников и оказался в России, попал на видео, снятое якобы в городе Ялта в оккупированном Крыму. Ролик опубликовали в различных соцсетях, в том числе в Twitter.

Авторы утверждают, что в ролике Медведчук сидит в кафе вместе с женой Оксаной Марченко.

Аутентичность видео не подтверждена.

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Виктор Медведчук, Ялта, Оксана Марченко, кафе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (213087)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (202955)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (131584)
4
Арестович покинул Украину. Фото за границей (103410)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (48656)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (47120)
7
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (43577)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (42560)
 
 
 
 