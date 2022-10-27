Медведчук пытается вернуть контроль над его домом в Пуще-Водице – СМИ

После начала полномасштабного вторжения РФ общественная организация "НПУ Межигорье" взяла дом Медведчука на сохранение.
"Все это имущество мы сохраняем с середины марта. Мы сюда привезли следователей Госбюро расследований и департамента стратегических расследований, которые сделали опись [имущества] и передали нашей общественной организации на сохранение. Мы обеспечиваем сохранение, пока госорганы не решат, что с этим имуществом будет дальше", – рассказал глава "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик.
3 октября впервые с начала вторжения РФ в Украину на территорию у дома Медведчука в Пуще-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность. Там расположена база охранной компании "Шторм".
12 октября представители Медведчука снова вызвали правоохранителей на территорию у дома. Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платны. Прибывшие на место патрульные обыскали съемочную группу журналистов.
"На восьмом месяце полномасштабной войны с Россией имение кума Путина в Киеве охраняет полиция охраны. Кто платит? Медведчук? Очевидно, что Медведчук будет пытаться все возвращать. Очевидно, что разные юристы будут над этим работать", – написал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.