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Медведчук пытается вернуть контроль над его домом в Пуще-Водице – СМИ

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Медведчука в сентябре обменяли на украинских военных
Медведчука в сентябре обменяли на украинских военных
Фото: EPA

После того, как нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука обменяли и он оказался в России, его представители начали совершать попытки вернуть контроль над имением политика в Пуще-Водице в Киеве. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 26 октября.

После начала полномасштабного вторжения РФ общественная организация "НПУ Межигорье" взяла дом Медведчука на сохранение.

"Все это имущество мы сохраняем с середины марта. Мы сюда привезли следователей Госбюро расследований и департамента стратегических расследований, которые сделали опись [имущества] и передали нашей общественной организации на сохранение. Мы обеспечиваем сохранение, пока госорганы не решат, что с этим имуществом будет дальше", – рассказал глава "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик.

3 октября впервые с начала вторжения РФ в Украину на территорию у дома Медведчука в Пуще-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность. Там расположена база охранной компании "Шторм".

12 октября представители Медведчука снова вызвали правоохранителей на территорию у дома. Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платны. Прибывшие на место патрульные обыскали съемочную группу журналистов.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

"На восьмом месяце полномасштабной войны с Россией имение кума Путина в Киеве охраняет полиция охраны. Кто платит? Медведчук? Очевидно, что Медведчук будет пытаться все возвращать. Очевидно, что разные юристы будут над этим работать", – написал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02761F2vM8nf9osboubxsYjPsoyFH9n4pA3bGAdPQUKAZn1gFGKGjaEAmYD3pRaTFel

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Виктор Медведчук, расследование, имущество, Украинская правда
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