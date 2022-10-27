Медведчук пытается вернуть контроль над его домом в Пуще-Водице – СМИ

После начала полномасштабного вторжения РФ общественная организация "НПУ Межигорье" взяла дом Медведчука на сохранение.

"Все это имущество мы сохраняем с середины марта. Мы сюда привезли следователей Госбюро расследований и департамента стратегических расследований, которые сделали опись [имущества] и передали нашей общественной организации на сохранение. Мы обеспечиваем сохранение, пока госорганы не решат, что с этим имуществом будет дальше", – рассказал глава "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик.

3 октября впервые с начала вторжения РФ в Украину на территорию у дома Медведчука в Пуще-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность. Там расположена база охранной компании "Шторм".

12 октября представители Медведчука снова вызвали правоохранителей на территорию у дома. Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платны. Прибывшие на место патрульные обыскали съемочную группу журналистов.

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Видео: Українська правда / YouTube

"На восьмом месяце полномасштабной войны с Россией имение кума Путина в Киеве охраняет полиция охраны. Кто платит? Медведчук? Очевидно, что Медведчук будет пытаться все возвращать. Очевидно, что разные юристы будут над этим работать", – написал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.