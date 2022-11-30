Агенты ФБР обыскали 93-метровую яхту Медведчука в Хорватии – СМИ

Об этом 29 ноября сообщило издание Jutarnji.
Отмечается, что обыск на Royal Romance прошел в соответствии с постановлением окружного суда Сплита от 15 ноября. Ордер был выдан по запросу минюста США.
В суде не смогли сообщить больше деталей, так как это тайное производство, но указали, что в ордере есть имя Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
США ведут против кума президента РФ Владимира Путина Медведчука и его жены дела за нарушение там федеральных законов, в частности их обвиняют в отмывании денег, написало Jutarnji.
В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Медведчука и его супруги Марченко и передал яхту Royal Romance в управление Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Арестованную 93-метровую яхту, скорее всего, продадут на аукционе, проинформировали в АРМА 28 апреля.
По данным Bihus.info на июнь 2020 года, ориентировочная стоимость яхты – $200 млн.
Согласно информации на специализированном сайте MarineTraffic, Royal Romance была построена в 2015 году.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах.
В мае 2021 года тогдашняя генпрокурор подписала ему и его коллеге Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
В октябре 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук был под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.
Его продолжат заочно судить в Украине, процесс будет закрытым, указали 23 ноября в Офисе генпрокурора.