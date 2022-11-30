Агенты ФБР обыскали 93-метровую яхту Медведчука в Хорватии – СМИ

По данным Bihus.info на июнь 2020 года, ориентировочная стоимость яхты – $200 млн Фото: vesselfinder.com

Об этом 29 ноября сообщило издание Jutarnji.

Отмечается, что обыск на Royal Romance прошел в соответствии с постановлением окружного суда Сплита от 15 ноября. Ордер был выдан по запросу минюста США.

В суде не смогли сообщить больше деталей, так как это тайное производство, но указали, что в ордере есть имя Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

США ведут против кума президента РФ Владимира Путина Медведчука и его жены дела за нарушение там федеральных законов, в частности их обвиняют в отмывании денег, написало Jutarnji.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Медведчука и его супруги Марченко и передал яхту Royal Romance в управление Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Арестованную 93-метровую яхту, скорее всего, продадут на аукционе, проинформировали в АРМА 28 апреля.

По данным Bihus.info на июнь 2020 года, ориентировочная стоимость яхты – $200 млн.

Согласно информации на специализированном сайте MarineTraffic, Royal Romance была построена в 2015 году.