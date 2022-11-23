Переданного России Медведчука продолжат заочно судить в Украине, процесс будет закрытым – Офис генпрокурора

В сообщении не названа фамилия Медведчука, но из обстоятельств дела очевидно, что речь идет о нем.
Как пояснили в Офисе генпрокурора, Лычаковский районный суд Львова начал специальное судебное производство в отношении нардепа. Оно осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia).
"Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения тайны, охраняемой законом", – говорится в сообщении.
Речь идет об обвинениях в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).
В ведомстве добавили, что в еще одном уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на специальное досудебное расследование.
На имущество нардепа и имущество связанных с ним лиц наложен арест.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах.
В мае 2021 года тогдашняя генпрокурор подписала ему и его коллеге Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
В октябре 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук был под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.