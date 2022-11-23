Переданного России Медведчука продолжат заочно судить в Украине, процесс будет закрытым – Офис генпрокурора

В сообщении не названа фамилия Медведчука, но из обстоятельств дела очевидно, что речь идет о нем.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, Лычаковский районный суд Львова начал специальное судебное производство в отношении нардепа. Оно осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia).

"Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения тайны, охраняемой законом", – говорится в сообщении.

Речь идет об обвинениях в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве добавили, что в еще одном уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на специальное досудебное расследование.

На имущество нардепа и имущество связанных с ним лиц наложен арест.