Яценюк о телеканале "Дождь": Правильнее просить прощения у украинцев, в том числе и за своего журналиста

"Это верх цинизма. Это, знаете ли, вы просто определитесь, товарищи так называемые либералы, за что вы – ключевое. Когда вы рассказываете о том, как бедствуют ваши военнослужащие на украинских полях фронта, убивая украинцев и захватывая украинскую территорию, и как вы им хотите помочь – вы такие же соучастники", – заявил он.

Яценюк отметил, что такое соучастие еще более цинично.

"Потому что одеты вы в форму, можно сказать, украинского патриота. А внутри кто вы? Вы те, кто фактически поддерживает Россию. Вы – скрытая агентура тогда. Здесь нет другого цвета, чем белое или черное. Здесь нужно выбрать сторону: либо правда, либо неправда. И они выбрали эту сторону", – заявил Яценюк.

Он добавил, что главному редактору телеканала Наталье Синдеевой нужно было плакать в эфире не из-за лицензии, а из-за того, что армия ее страны убила десятки тысяч украинцев.

Это было бы правильнее. И извиняться не перед этим журналистом, а извиняться перед украинцами, в том числе и за своего журналиста. Это верх цинизма. И это ответ на вопрос о хороших и плохих русских в части либералов и нелибералов. Даже такое вроде бы либеральное медиа показало реально, о чем они и за кого они. Это же подсознание в том числе", – сказал он.

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