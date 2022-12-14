Яценюк о телеканале "Дождь": Правильнее просить прощения у украинцев, в том числе и за своего журналиста

"Это верх цинизма. Это, знаете ли, вы просто определитесь, товарищи так называемые либералы, за что вы – ключевое. Когда вы рассказываете о том, как бедствуют ваши военнослужащие на украинских полях фронта, убивая украинцев и захватывая украинскую территорию, и как вы им хотите помочь – вы такие же соучастники", – заявил он.
Яценюк отметил, что такое соучастие еще более цинично.
"Потому что одеты вы в форму, можно сказать, украинского патриота. А внутри кто вы? Вы те, кто фактически поддерживает Россию. Вы – скрытая агентура тогда. Здесь нет другого цвета, чем белое или черное. Здесь нужно выбрать сторону: либо правда, либо неправда. И они выбрали эту сторону", – заявил Яценюк.
Он добавил, что главному редактору телеканала Наталье Синдеевой нужно было плакать в эфире не из-за лицензии, а из-за того, что армия ее страны убила десятки тысяч украинцев.
Это было бы правильнее. И извиняться не перед этим журналистом, а извиняться перед украинцами, в том числе и за своего журналиста. Это верх цинизма. И это ответ на вопрос о хороших и плохих русских в части либералов и нелибералов. Даже такое вроде бы либеральное медиа показало реально, о чем они и за кого они. Это же подсознание в том числе", – сказал он.
Российский телеканал "Дождь" в 2021 году признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя", после чего "Дождь" решил приостановить работу в России. В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю".
В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.
6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.
После этого Синдеева записала видеообращение и призвала Коростелева и двух других уволившихся журналистов вернуться на канал. Она считает, что заявление Коростелева было "ошибкой", но канал по отношению к нему повел себя "по-бл...дски". "Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка. Люди совершают ошибки", – сказала она.
Следом за Латвией лицензии "Дождя" аннулировали в Эстонии и Литве.