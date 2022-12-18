Яценюк: Российские преступники в Украине, куда они зашли – Ирпень, Буча, Мариуполь, Херсон, – действовали по классической методичке НКВД

"То, что российские преступники делали повсюду в Украине, куда они зашли – Ирпень, Буча, Харьков, Мариуполь, Херсон, повсюду, где они были, – они действовали по классической НКВД-шной методике. То есть все, что делал НКВД, делалось современным российским ФСБ как наследником НКВД", – сказал он.

Яценюк напомнил, что в свое время сталинский режим истреблял украинскую интеллигенцию, клериков, священников, также уничтожались люди, которые умели зарабатывать деньги – их объявили кулаками. Антисоветские элементы ссылались в Сибирь, напомнил экс-премьер. По его словам, российская армия отрабатывала захваченные территории по такому же протоколу.

"У них тоже были адреса, у них так же были фамилии. К сожалению, на тех территориях были и коллаборанты, стукачи мерзкие, которые сдавали людей. И все, что там написано, можно подтвердить и уже подтверждено документально", – сказал он.

Яценюк отметил, что Организация Объединенных Наций официально установила 411 фактов военных преступлений, то есть убийств гражданского населения россиянами. Такое небольшое количество обусловлено тем, что процедура установления каждого этого факта юридически очень сложная, объяснил Яценюк. По его словам, это означает, что уже однозначно доказано, что это делали россияне.

"Второе – относительно того, были ли у россиян списки, так скажем, ключевых лиц, которых нужно убрать. Конечно, были, и это еще появилось в средствах массовой информации, в публичных средствах массовой информации где-то за полтора месяца до начала войны России против Украины. Но и непублично я знал, что и наши украинские спецслужбы предупреждали, и наши партнеры с Запада. Очень четко, там был ясный список. Разные ходили цифры. Кто-то говорил, 100 человек, кто-то больше говорил. Это уже не проблема цифр, не вопрос цифр. А это была верно направленная акция по истреблению всей политической, ключевой политической элиты страны", – сказал он.

По словам Яценюка, РФ применяет методы 1930-х годов.

"И эти люди, которых невозможно назвать людьми, тоже ничем не отличаются. Это такие же чудовища и такие же преступники, как те, которые убивали украинцев в 1930-х годах", – подчеркнул политик.

Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел? Читайте полный текст интервью

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