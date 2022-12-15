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Яценюк: В Германии очень широкая агентурная сеть России

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Яценюк полагает, что мировая демократия не может чувствовать себя в безопасности
Яценюк полагает, что мировая демократия не может чувствовать себя в безопасности
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Борьба за демократию – это ежедневная борьба. Об этом свидетельствует и раскрытый в Германии заговор, участники которого планировали государственный переворот. Такое мнение экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон, комментируя намерения экстремистских сил захватить Бундестаг и возродить Второй Рейх, заметил, что "там без России ничего в мире не происходит".

"В Германии очень широкая агентурная сеть России", – согласился Яценюк.

Бывший глава Кабмина Украины подчеркнул, что Германия – государство "со сложной и трагической историей нацизма и праворадикалов", поэтому там после Второй мировой войны правоохранительная система отдельно работает над выявлением и подавлением любых праворадикальных движений, ассоциированных с нацистской идеологией.

По мнению Яценюка, то, что произошло в Германии, которую он охарактеризовал как "постамент мировой демократии", – яркое свидетельство, что даже в таких странах, где есть устойчивые институты государства, – даже в этих странах есть угроза потери демократии, угроза диктатуры.

Экс-премьер полагает, что мировая демократия не может чувствовать себя в безопасности

"Борьба за свободу не может иметь конечной точки. Это ежедневная борьба. Борьба за демократию – это ежедневная борьба. То есть нельзя так, что вот мы провели один митинг или совершили революцию, и после того, как мы совершили революцию, диктатура никогда не восстановится, мир будет демократичен и все будут уважать исключительно права и свободы человека... Это так не работает. Это ежедневная борьба", – убежден он.

В качестве еще одного примера Яценюк вспомнил штурм Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента США Дональда Трампа.

"[Они] не признавали законные выборы президента Соединенных Штатов. Но институты в США с этим справились. Всех поставили на место, сейчас по тюрьмам сидят", – уточнил он

Экс-премьер считает, что в Украине сейчас есть проблема стабильности институтов государства.

"Я снова возвращаюсь к ключевому вопросу – не персоналиям, а институтам. Демократические страны строятся на основании институтов. Тоталитарные государства существуют исключительно в зависимости от персоналий, управляющих этими тоталитарными государствами. Либо [президент РФ Владимир] Путин, либо [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, либо Си [Цзиньпин, президент КНР]. В демократии – совсем по-другому. Человек, возглавивший страну, – это один из элементов институтов государства на какой-то короткий период времени. И это сменный элемент", – пояснил Яценюк.

Постоянными элементами экс-премьер считает "то, что составляет основу государства". В их числе он назвал суды, Конституционный суд, институт демократии в виде парламента, свободные средства массовой информации, антикоррупционную инфраструктуру.

"Вот что такое институты. И это то, что Украине нужно делать для того, чтобы Украина стала членом Европейского союза, – восстановление институтов по европейскому стандарту. И за свободу нужно бороться каждый день", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

7 декабря федеральная прокуратура Германии провела обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек, которые готовили госпереворот в Германии. 22 задержанных считаются участниками террористической организации (среди них одна россиянка), еще трое – ее сторонниками. Всего в деле фигурировало на момент задержания 52 подозреваемых. Организаторами группы называют 71-летнего Генриха ХІІІ П.Р. из дворянского рода Рейсс и 69-летнего Рюдигера фон П.

По данным прокуратуры, члены организации понимали, что их намерение "может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства". Речь в том числе об убийствах.

The New York Times 13 декабря сообщило, что в ходе полицейских рейдов против группировки заговорщиков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты под страхом смерти клянутся хранить в секрете планы госпереворота, включая штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера.

К планированию переворота в ФРГ могут быть причастны 23 тыс. участников политических групп, заявили в МВД Германии.

В попытке государственного переворота в Германии нет "российского следа", кроме, возможно, финансирования – у такого рода организаций, как та, члены который недавно были задержаны в ФРГ, начало всегда в собственной стране, заявил украинский телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Германия, Дмитрий Гордон, МВД, Арсений Яценюк, Украина, убийство, демократия, захват, ФРГ, Бундестаг, Дональд Трамп, правоохранители, спецслужбы, государственный переворот, задержание, интервью, диктатура, Олаф Шольц, капитолий, россияне, канцлер
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