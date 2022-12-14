К планированию переворота в Германии причастны 23 тыс. участников политических групп – МВД

По данным немецких правоохранителей, среди причастных к планированию переворота только 1250 принадлежат к правоэкстремистским фракциям Фото: depositphotos.com

Ведомство подчеркивает, что только небольшая часть может считаться экстремистами. Между этими группами, а также внутри самих этих групп, существуют идейные и другие противоречия, их члены часто руководствуются конкурирующими и противоречащими друг другу теориями заговора.

По данным немецких правоохранителей, среди этих 23 тыс. только 1250 человек принадлежат к правоэкстремистским фракциям, а к применению насилия как способу достижения цели склонны примерно 2100 человек.

Также среди них 500 человек имеют легально приобретенное оружие, а не менее чем у 1050 лиц ранее было отозвано разрешения на оружие.

В министерстве отметили, что очень серьезно относится к угрозе, исходящей от этих группировок, "поскольку вероятность насилия очень высока".

"С ноября 2016 года органы безопасности следят за "Гражданами Рейха" и "Самоуправлением" более пристально, чем раньше. С тех пор увеличилось количество исполнительных мер за законное или незаконное хранение оружия, коммерческую или бандитскую подделку документов или мошенничество. Большинство совершаемых преступлений являются преступлениями против государственной власти", – подчеркнули в министерстве.