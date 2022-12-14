К планированию переворота в Германии причастны 23 тыс. участников политических групп – МВД

Ведомство подчеркивает, что только небольшая часть может считаться экстремистами. Между этими группами, а также внутри самих этих групп, существуют идейные и другие противоречия, их члены часто руководствуются конкурирующими и противоречащими друг другу теориями заговора.
По данным немецких правоохранителей, среди этих 23 тыс. только 1250 человек принадлежат к правоэкстремистским фракциям, а к применению насилия как способу достижения цели склонны примерно 2100 человек.
Также среди них 500 человек имеют легально приобретенное оружие, а не менее чем у 1050 лиц ранее было отозвано разрешения на оружие.
В министерстве отметили, что очень серьезно относится к угрозе, исходящей от этих группировок, "поскольку вероятность насилия очень высока".
"С ноября 2016 года органы безопасности следят за "Гражданами Рейха" и "Самоуправлением" более пристально, чем раньше. С тех пор увеличилось количество исполнительных мер за законное или незаконное хранение оружия, коммерческую или бандитскую подделку документов или мошенничество. Большинство совершаемых преступлений являются преступлениями против государственной власти", – подчеркнули в министерстве.
7 декабря федеральная прокуратура Германии провела обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек, которые готовили госпереворот в Германии. 22 задержанных считаются участниками террористической организации (среди них одна россиянка), еще трое – ее сторонниками. Всего в деле фигурировало на момент задержания 52 подозреваемых. Организаторами группы называют 71-летнего Генриха ХІІІ П.Р. из дворянского рода Рейсс и 69-летнего Рюдигера фон П.
По данным прокуратуры, члены организации понимали, что их намерение "может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства". Речь в том числе об убийствах.
The New York Times 13 декабря сообщило, что в ходе полицейских рейдов против группировки заговорщиков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клянутся хранить в секрете планы госпереворота, включая штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера.