В Германии участники заговора планировали убить Шольца. Глава заговорщиков дважды посещал российское консульство – NYT

NYT указала, что три собеседника издания разговаривали с журналистами на условиях анонимности, так как не уполномочены говорить о деле публично.
Источники сообщили NYT, что в ходе полицейских рейдов против группировки заговорщиков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клянутся хранить в секрете планы госпереворота, включая штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера.
Многие из этих "контрактов", по словам собеседников The New York Times, были подписаны с формулировкой о том, что нарушение молчания должно караться смертью.
На данный момент, сказано в материале американского издания, полиция ФРГ арестовала 23 подозреваемых и ведет расследование в отношении еще 31 человека.
В ходе рейдов, которые охватили 150 населенных пунктов по всей стране, полиция, по информации NYT, конфисковала около 40 единиц огнестрельного оружия. Также были найдены тысячи патронов для другого оружия, которое еще предстоит найти.
Среди открытых вопросов – значение нескольких найденных списков с именами людей. Имена из этих списков и версии, что эти списки могут означать, полиция ФРГ пока не раскрывает, ссылаясь на продолжающееся расследование.
NYT пишет, что принц Генрих XIII Ройсс, которого называют назначенным лидером теневого правительства, сформированного заговорщиками, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами.
Один из таких визитов, по данным следствия, произошел в июне в День России. Сообщается, что немецкие следователи "изучают" встречу, чтобы определить, насколько агрессивно князь пытался вовлечь Москву в заговор.
Российское консульство в Лейпциге не ответило на запросы издания о комментариях. NYT отмечает, что на прошлой неделе российские официальные лица отрицали какую-либо причастность к заговорщикам, называя это "внутренним делом Германии".
Источники NYT рассказали, что некоторые из людей, поддерживающих Генриха XIII, были активными военнослужащими или полицейскими, а другие обучались обращению с оружием. Сообщается, что у подозреваемых были обнаружены наличные деньги, а также серебряные и золотые монеты на сумму в сотни тысяч евро.
По их словам, остается неясным, насколько заговорщики были способны осуществить свои планы и насколько они были близки к действию. Уточняется, что дважды они "планировали напасть и не сделали этого".
Тем не менее, приводит издание мнение собеседников, из данных расследования ясно, насколько группа тщательно планировала свой заговор и что он мог быть "смертельным".
7 декабря федеральная прокуратура Германии провела обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек – 22 из них считаются участниками террористической организации, еще трое – ее сторонниками. Spiegel назвал происходящее одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции ФРГ.
22 предполагаемых члена террористической организации – граждане Германии, одна из трех сторонников – россиянка. Задержания проводили в разных регионах Германии, а в двух случаях – в Австрии и Италии. Всего в деле фигурировало на тот момент 52 подозреваемых.
Сообщалось, что задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны.
Организаторами называют 71-летнего Генриха ХІІІ П.Р. из дворянского рода Рейсс и 69-летнего Рюдигера фон П.
По данным прокуратуры, члены организации понимали, что их намерение "может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства". Речь в том числе об убийствах.
Члены организации следуют конспирологическим мифам, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха", сообщает "Немецкая волна") и QAnon, представители которого были среди американцев, штурмовавших Капитолий в январе прошлого года). Апологеты движения Reichsbürger верят в теорию заговора, согласно которой послевоенная германская республика является не суверенной страной, а корпорацией, созданной союзниками после Второй мировой войны. Они считают, что Германией управляют члены так называемого глубинного государства (Deep State).
Согласно данным следствия, члены организации планировали создание временного (возможно, военного) правительства, которое будет вести переговоры "о новом государственном порядке в Германии с союзными державами-победительницами во Второй мировой войне в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом".
По их мнению, "центральным контактом для этих переговоров в настоящее время является исключительно Россия". Генрих ХІІІ связывался с представителями РФ в Германии, но пока, по данным следствия, не получил от них положительного ответа.