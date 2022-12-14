В Германии участники заговора планировали убить Шольца. Глава заговорщиков дважды посещал российское консульство – NYT

NYT указала, что три собеседника издания разговаривали с журналистами на условиях анонимности, так как не уполномочены говорить о деле публично.

Источники сообщили NYT, что в ходе полицейских рейдов против группировки заговорщиков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клянутся хранить в секрете планы госпереворота, включая штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера.

Многие из этих "контрактов", по словам собеседников The New York Times, были подписаны с формулировкой о том, что нарушение молчания должно караться смертью.

На данный момент, сказано в материале американского издания, полиция ФРГ арестовала 23 подозреваемых и ведет расследование в отношении еще 31 человека.

В ходе рейдов, которые охватили 150 населенных пунктов по всей стране, полиция, по информации NYT, конфисковала около 40 единиц огнестрельного оружия. Также были найдены тысячи патронов для другого оружия, которое еще предстоит найти.

Среди открытых вопросов – значение нескольких найденных списков с именами людей. Имена из этих списков и версии, что эти списки могут означать, полиция ФРГ пока не раскрывает, ссылаясь на продолжающееся расследование.

NYT пишет, что принц Генрих XIII Ройсс, которого называют назначенным лидером теневого правительства, сформированного заговорщиками, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами.

Один из таких визитов, по данным следствия, произошел в июне в День России. Сообщается, что немецкие следователи "изучают" встречу, чтобы определить, насколько агрессивно князь пытался вовлечь Москву в заговор.

Российское консульство в Лейпциге не ответило на запросы издания о комментариях. NYT отмечает, что на прошлой неделе российские официальные лица отрицали какую-либо причастность к заговорщикам, называя это "внутренним делом Германии".

Источники NYT рассказали, что некоторые из людей, поддерживающих Генриха XIII, были активными военнослужащими или полицейскими, а другие обучались обращению с оружием. Сообщается, что у подозреваемых были обнаружены наличные деньги, а также серебряные и золотые монеты на сумму в сотни тысяч евро.

По их словам, остается неясным, насколько заговорщики были способны осуществить свои планы и насколько они были близки к действию. Уточняется, что дважды они "планировали напасть и не сделали этого".

Тем не менее, приводит издание мнение собеседников, из данных расследования ясно, насколько группа тщательно планировала свой заговор и что он мог быть "смертельным".