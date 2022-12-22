Яценюк: Наибольшее желание – вернуться в Крым, пройтись по набережной Ялты, на которой будут украинские флаги

"Я был министром экономики Автономной Республики Крым. И я убежден, что наступит время, когда будет восстановлено министерство экономики АРК и кто-то такой же молодой возглавит это министерство. Сколько мне было? Это был 2001 год, в 27 лет я стал министром экономики АРКУ. У меня остались самые теплые воспоминания о Крыме. А сейчас у меня наибольшее желание – вернуться в Крым, пройтись по набережной Ялты, на которой будут украинские флаги", – сказал он.

Яценюк рассказал, что в Севастополе, где стоит Черноморский флот РФ, в то время было много российских флагов, и из-за этого, как выразился экс-премьер, его "шляхи трафляли".

"Когда я стал министром иностранных дел, тогда главой Севастопольской администрации был Сергей Куницын и я, как человек, проработавший определенное время в Крыму, сделал подарок Куницыну – отправил украинские государственные флаги в Севастополь. Там же оставались российские военные базы и было слишком много триколоров. И тогда я ему отправил очень много больших, форматных украинских флагов, чтобы украинский флаг был самым красивым и хорошо его было видно. И наступит время, когда украинский флаг будет и в Севастополе, и в Ялте", – добавил он.

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