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Яценюк: Наибольшее желание – вернуться в Крым, пройтись по набережной Ялты, на которой будут украинские флаги

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Яценюк: Наступит время, когда украинский флаг будет и в Севастополе, и в Ялте
Яценюк: Наступит время, когда украинский флаг будет и в Севастополе, и в Ялте
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк убежден, что Украина освободит временно оккупированный Россией Крым и там будут развеваться украинские флаги. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я был министром экономики Автономной Республики Крым. И я убежден, что наступит время, когда будет восстановлено министерство экономики АРК и кто-то такой же молодой возглавит это министерство. Сколько мне было? Это был 2001 год, в 27 лет я стал министром экономики АРКУ. У меня остались самые теплые воспоминания о Крыме. А сейчас у меня наибольшее желание – вернуться в Крым, пройтись по набережной Ялты, на которой будут украинские флаги", – сказал он. 

Яценюк рассказал, что в Севастополе, где стоит Черноморский флот РФ, в то время было много российских флагов, и из-за этого, как выразился экс-премьер, его "шляхи трафляли". 

"Когда я стал министром иностранных дел, тогда главой Севастопольской администрации был Сергей Куницын и я, как человек, проработавший определенное время в Крыму, сделал подарок Куницыну – отправил украинские государственные флаги в Севастополь. Там же оставались российские военные базы и было слишком много триколоров. И тогда я ему отправил очень много больших, форматных украинских флагов, чтобы украинский флаг был самым красивым и хорошо его было видно. И наступит время, когда украинский флаг будет и в Севастополе, и в Ялте", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, Сергей Куницын, Севастополь, Ялта, флаг, Министерство экономики, российские военные
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