ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Севастополе на базе одного из учебных заведений готовят операторов БПЛА российского и иранского производства – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Где именно в оккупированном Севастополе учат операторов БПЛА, не сообщается
Где именно в оккупированном Севастополе учат операторов БПЛА, не сообщается
Фото: krymr.com (иллюстративное)

На базе одного из учебных заведений Севастополя ведется подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, сейчас там проходят обучение около 30 российских военнослужащих.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 23 ноября. 

"В городе Севастополь на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель", – сообщили в Генштабе. 

В каком именно учебном заведении ведется эта подготовка, в Генштабе не уточнили. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022o8XHWLPG2RoTX4DZYkdYaxAMzEWUWXhSwTNv4faHL2u9RjAnFCNsSRRHuyAfDHYl

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Также использует ряд своих беспилотников. 

По информации Генштаба на утро 22 ноября, украинские защитники за время полномасштабного вторжения РФ уничтожили 1537 российских беспилотников

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Севастополь, Генштаб ВСУ, беспилотники, война России против Украины, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (217782)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (216853)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (153826)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (139873)
5
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (55639)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (54052)
7
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (49018)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (44812)
 
 
 
 