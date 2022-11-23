В Севастополе на базе одного из учебных заведений готовят операторов БПЛА российского и иранского производства – Генштаб ВСУ

Где именно в оккупированном Севастополе учат операторов БПЛА, не сообщается Фото: krymr.com (иллюстративное)

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 23 ноября.

"В городе Севастополь на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель", – сообщили в Генштабе.

В каком именно учебном заведении ведется эта подготовка, в Генштабе не уточнили.

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