Яценюк: Интервью Залужного – предвестник больших событий на фронте

Речь об этом зашла после напоминания Гордона, что после предыдущего материала с Залужным, который опубликовали 7 сентября, украинская армия освободила часть Харьковской области и Херсон.

Журналист спросил у экс-премьера, может ли свежее интервью Залужного являться "предвестником новых побед Украины".

"А там в этом интервью всего-на-всего одна фраза, но ее тоже нужно было прочитать. "Мы готовим операцию, о которой я в этом интервью говорить не буду, но эта операция состоится", – сказал Залужный. [...] Интервью, наверное, действительно предвестник серьезных событий, хороших событий и правильных событий, которые будут происходить на фронте", – ответил Яценюк.

Он подчеркнул, что искренне верит в это и надеется, что так и будет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube