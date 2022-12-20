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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Интервью Залужного – предвестник больших событий на фронте

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Яценюк выразил надежду, что серьезные события на фронте произойдут после интервью Залужного
Яценюк выразил надежду, что серьезные события на фронте произойдут после интервью Залужного
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликованное 15 декабря интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist предвещает "серьезные" события на войне России против Украины. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

Речь об этом зашла после напоминания Гордона, что после предыдущего материала с Залужным, который опубликовали 7 сентября, украинская армия освободила часть Харьковской области и Херсон.

Журналист спросил у экс-премьера, может ли свежее интервью Залужного являться "предвестником новых побед Украины".

"А там в этом интервью всего-на-всего одна фраза, но ее тоже нужно было прочитать. "Мы готовим операцию, о которой я в этом интервью говорить не буду, но эта операция состоится", – сказал Залужный. [...] Интервью, наверное, действительно предвестник серьезных событий, хороших событий и правильных событий, которые будут происходить на фронте", – ответил Яценюк.

Он подчеркнул, что искренне верит в это и надеется, что так и будет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

 7 сентября на сайте "Укринформа" была опубликована статья, написанная Залужным в соавторстве с первым замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от "Европейской солидарности" Михаилом Забродским.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, армия, война, оборона, The Economist, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, контрнаступление
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