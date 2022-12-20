Яценюк: Какие же должны быть аргументы, чтобы Путин убрался с Запорожской атомной электростанции

Яценюк: Россия на ЗАЭС – это угроза для Украины и Европы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я считал, что с россиянами невозможно вести никаких переговоров. Когда россияне захватили наибольшую атомную станцию в Европе, я сказал: они оттуда сами не уберутся, их оттуда можно только выбить. Другого варианта не существует. Для него атомная электростанция имеет два элемента: первый – частичный контроль над украинской энергосистемой, а второй – страх, держать всех в страхе – Украину и Европу. Объясните мне, какие же должны быть аргументы, чтобы [президент РФ Владимир] Путин оттуда убрался", – сказал Яценюк.

По его словам, усилия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не имеют необходимого эффекта, потому что они не могут повлиять на РФ.

"Меня интересует: вы можете убрать россиян с ЗАЭС или не можете? Можете обеспечить безопасность Украины и Европы, чтобы россияне не подорвали атомную электростанцию? Если не можете, ну так честно об этом скажите. Я не верю в то, что Россия оттуда уберется. Она может убраться оттуда только вследствие глобального договора, где Россия что-то получит в разы больше, чем потеряет при выходе с атомной электростанции", – отметил Яценюк.

По его мнению, вокруг ЗАЭС можно создать "что-то вроде демилитаризованной зоны", но руководить станцией должна исключительно украинская энергокомпания.

"С точки зрения международного права руководить атомной электростанцией на украинской территории может только украинский "Энергоатом". Точка. Потому что он несет ответственность за ядерную безопасность. Из этого должно исходить МАГАТЭ", – заявил Яценюк.

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