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Яценюк: Какие же должны быть аргументы, чтобы Путин убрался с Запорожской атомной электростанции

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Яценюк: Россия на ЗАЭС это угроза для Украины и Европы
Яценюк: Россия на ЗАЭС – это угроза для Украины и Европы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российские войска сами не уйдут с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), их оттуда можно только выбить. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я считал, что с россиянами невозможно вести никаких переговоров. Когда россияне захватили наибольшую атомную станцию в Европе, я сказал: они оттуда сами не уберутся, их оттуда можно только выбить. Другого варианта не существует. Для него атомная электростанция имеет два элемента: первый – частичный контроль над украинской энергосистемой, а второй – страх, держать всех в страхе – Украину и Европу. Объясните мне, какие же должны быть аргументы, чтобы [президент РФ Владимир] Путин оттуда убрался", – сказал Яценюк.

По его словам, усилия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не имеют необходимого эффекта, потому что они не могут повлиять на РФ.

"Меня интересует: вы можете убрать россиян с ЗАЭС или не можете? Можете обеспечить безопасность Украины и Европы, чтобы россияне не подорвали атомную электростанцию? Если не можете, ну так честно об этом скажите. Я не верю в то, что Россия оттуда уберется. Она может убраться оттуда только вследствие глобального договора, где Россия что-то получит в разы больше, чем потеряет при выходе с атомной электростанции", – отметил Яценюк.

По его мнению, вокруг ЗАЭС можно создать "что-то вроде демилитаризованной зоны", но руководить станцией должна исключительно украинская энергокомпания.

"С точки зрения международного права руководить атомной электростанцией на украинской территории может только украинский "Энергоатом". Точка. Потому что он несет ответственность за ядерную безопасность. Из этого должно исходить МАГАТЭ", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории ЗАЭС находится 500 российских боевиков со взрывчаткой. "Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал президент.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, энергетика, переговоры, Энергоатом, Европа, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, интервью, войска, россияне, ЗАЭС
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