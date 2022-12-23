Войска РФ сосредотачивают усилия на наступательных действиях на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях. На купянском пытается улучшить тактическое положение. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок войск РФ нет.

"Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", – сообщили в пресс-центре.

Кроме этого, войска РФ увеличили объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)