Войска РФ сосредотачивают усилия на наступательных действиях на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях. На купянском пытается улучшить тактическое положение. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок войск РФ нет.
"Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", – сообщили в пресс-центре.
Кроме этого, войска РФ увеличили объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.