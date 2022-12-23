Из-за больших потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В связи со значительными потерями оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что подразделения российских захватчиков проводят инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Война России против Украины. Главное (обновляется)