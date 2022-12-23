Из-за больших потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб ВСУ

"В связи со значительными потерями оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в Генштабе сообщили, что подразделения российских захватчиков проводят инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
Российские войска обстреливают Запорожье и населенные пункты области ракетами и артиллерией.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов.