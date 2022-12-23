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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за больших потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске Запорожской области. Об этом 23 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В связи со значительными потерями оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что подразделения российских захватчиков проводят инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой во временно оккупированном Крыму.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0t7uZHnTq5H8gmAhiuxzyHRqoGvNUzprTMem1hSEJGWmTbrEdNPum3eo1B5vqYiECl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

Российские войска обстреливают Запорожье и населенные пункты области ракетами и артиллерией.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Бердянск, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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