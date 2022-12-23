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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области в результате удара оккупантов упала стена жилого дома, двое детей получили ранения – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Запорожской области, отметили в ОВА
Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Запорожской области, отметили в ОВА
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами Запорожской области 22 декабря пострадали двое детей.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят" – написал руководитель ОВА.

Как проинформировало "Суспільне" в YouTube, оккупанты обстреляли Магдалиновку Камышевахской общины.

Дети получили легкие ранения, их госпитализировали, рассказал глава общины Юрий Карапетян.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

Российские войска обстреливают Запорожье и населенные пункты области ракетами и артиллерией.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, дети, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, мальчик, ранение, дом, Александр Старух, российские оккупанты
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