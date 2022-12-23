В Запорожской области в результате удара оккупантов упала стена жилого дома, двое детей получили ранения – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят" – написал руководитель ОВА.
Как проинформировало "Суспільне" в YouTube, оккупанты обстреляли Магдалиновку Камышевахской общины.
Дети получили легкие ранения, их госпитализировали, рассказал глава общины Юрий Карапетян.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
Российские войска обстреливают Запорожье и населенные пункты области ракетами и артиллерией.