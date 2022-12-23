В Запорожской области в результате удара оккупантов упала стена жилого дома, двое детей получили ранения – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят" – написал руководитель ОВА.

Как проинформировало "Суспільне" в YouTube, оккупанты обстреляли Магдалиновку Камышевахской общины.

Дети получили легкие ранения, их госпитализировали, рассказал глава общины Юрий Карапетян.