В Запорожскую область россияне завезли кадыровцев, чтобы контролировать мобилизованных – мэр Мелитополя

По словам Федорова, они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки, агрессивно ведут себя на дорогах и угрожают гражданским. Их задача – контролировать мобилизованных, которые ведут себя непредсказуемо и могут разбежаться в любой момент, сказал он.
"Оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя совсем некомфортно, потому что "бавовна" расцветает даже в глубоком тылу", – сказал Федоров.
При этом он отметил, что говорить о добровольном уходе оккупантов из Мелитополя нет оснований. Федоров уверен, что город будет освобожден только благодаря Вооруженным силам Украины и силам сопротивления.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
Российские оккупанты уже неделю готовятся к принудительному вывозу жителей Украины из населенных пунктов Васильевского района Запорожской области, сообщил 21 декабря Генштаб ВСУ.