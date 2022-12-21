В Запорожскую область россияне завезли кадыровцев, чтобы контролировать мобилизованных – мэр Мелитополя

По словам Федорова, они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки, агрессивно ведут себя на дорогах и угрожают гражданским. Их задача – контролировать мобилизованных, которые ведут себя непредсказуемо и могут разбежаться в любой момент, сказал он.

"Оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя совсем некомфортно, потому что "бавовна" расцветает даже в глубоком тылу", – сказал Федоров.

При этом он отметил, что говорить о добровольном уходе оккупантов из Мелитополя нет оснований. Федоров уверен, что город будет освобожден только благодаря Вооруженным силам Украины и силам сопротивления.