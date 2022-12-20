"У Чонгара колонна орков попала под обстрел". Мэр Мелитополя рассказал о "загадочных ситуациях", происходящих с оккупантами

Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на Крымском перешейке - по информации Федорова, туда "прилетает" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Загадочные ситуации происходят в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности. Сегодня ночью на Крымском перешейке у Чонгара [Генического района Херсонской области] колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове", – написал Федоров.

Он отметил, что, скрываясь в Крыму, оккупанты надеются, что их не достанут украинские Силы обороны или спасут "надежные" российские силы ПВО, однако факты говорят о другом.

Мэр Мелитополя убежден, что чем ближе ВСУ подступают к врагу, тем меньше у оккупантов шансов убежать.

"Тем более и Крымский мост ненадежно держится. А освобождение Мелитополя сократит дистанцию между нашими силами и врагом настолько, что группировки "второй армии мира" в Крыму будут как на ладони. Так что сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров", – добавил он.

Федоров не уточнил, кем и из какого вооружения была обстреляна вражеская колонна.