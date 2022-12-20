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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У Чонгара колонна орков попала под обстрел". Мэр Мелитополя рассказал о "загадочных ситуациях", происходящих с оккупантами

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Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на Крымском перешейке - по информации Федорова, туда "прилетает"
Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на Крымском перешейке - по информации Федорова, туда "прилетает"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Колонна российских войск попала под обстрел на Крымском перешейке у Чонгара Генического района Херсонской области, сообщил 20 декабря в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Загадочные ситуации происходят в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности. Сегодня ночью на Крымском перешейке у Чонгара [Генического района Херсонской области] колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове", – написал Федоров.

Он отметил, что, скрываясь в Крыму, оккупанты надеются, что их не достанут украинские Силы обороны или спасут "надежные" российские силы ПВО, однако факты говорят о другом.

Мэр Мелитополя убежден, что чем ближе ВСУ подступают к врагу, тем меньше у оккупантов шансов убежать.

"Тем более и Крымский мост ненадежно держится. А освобождение Мелитополя сократит дистанцию между нашими силами и врагом настолько, что группировки "второй армии мира" в Крыму будут как на ладони. Так что сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров", – добавил он.

Федоров не уточнил, кем и из какого вооружения была обстреляна вражеская колонна.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Деоккупация Херсона и правобережья Херсонской области (от реки Днепр) создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российских оккупантов из Крыма, сообщали в Минобороны Украины 10 ноября.

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