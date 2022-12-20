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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупантам не спится". Мэр Мелитополя сообщил о двух взрывах в разных районах города

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Мелитополь россияне оккупировали весной
Мелитополь россияне оккупировали весной
Фото: EPA

В оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области 19 декабря произошло два взрыва, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно два громких взрыва. Наверное, орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 декабря глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в районе Мелитополя делают все то же самое, что делали перед отступлением из Херсона и с правого берега Днепра.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, военные, Мелитополь, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Иван Федоров, россияне
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