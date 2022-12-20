"Оккупантам не спится". Мэр Мелитополя сообщил о двух взрывах в разных районах города

"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно два громких взрыва. Наверное, орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 декабря глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в районе Мелитополя делают все то же самое, что делали перед отступлением из Херсона и с правого берега Днепра.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.