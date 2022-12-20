"Оккупантам не спится". Мэр Мелитополя сообщил о двух взрывах в разных районах города

"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно два громких взрыва. Наверное, орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 декабря глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в районе Мелитополя делают все то же самое, что делали перед отступлением из Херсона и с правого берега Днепра.