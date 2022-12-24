Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по местам сосредоточения оккупантов и их вооружения – Генштаб ВСУ

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбитие девяти вражеских БПЛА разных типов", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков, говорится в сводке.

Также в Генштабе рассказали о потерях РФ в предыдущие дни.

"22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется", – отметили авторы сводки.