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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне наступают на трех направлениях и обстреливают гражданскую инфраструктуру – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. О ситуации на фронте 25 декабря сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площадка, Краснопоповка в Луганской области, а также Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатное, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской обласьт, и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Бык, Озаряновка, Северный и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времевки Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское в Запорожской области и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка в Днепропетровской области, Бургунка, Антоновка и Херсон в Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще три важных объекта оккупантов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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