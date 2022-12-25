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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 30 лет назад – The Times

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По оценке западных чиновников, война Путина истощает экономику РФ - как военную ее составляющую, так и гражданскую
По оценке западных чиновников, война Путина истощает экономику РФ - как военную ее составляющую, так и гражданскую
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин настолько ослабил российскую экономику и вооруженные силы, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы, пишет 23 декабря The Times со ссылкой на оценки западных чиновников в закрыто ленте по подписке, материал цитирует "УП".

Издание отмечает, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь.

Издание напомнило, что в Украине погибли более 100 тыс. российских солдат, а Кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Еще один высокопоставленный западный чиновник, оценивая ситуацию для России, заявил, что Украина "выигрывает войну". По его словам, это видно по тому, что РФ продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика Кремля "утихла".

Он также подчеркнул, что Запад постепенно наращивает военную поддержку Украины. В частности, президент США Джо Байден согласился поставить Украине системы ПВО Patriot, позволяющие Киеву сбивать баллистические и крылатые ракеты.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". К 24 декабря, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ составили более 101 тыс. человек личного состава убитыми.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

6 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил, что запасы высокоточных ракет в РФ достигли критического минимума.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 24 декабря российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 101 430 военнослужащих. Остальные потери армии противника ориентировочно составили: танков – 3006, боевых бронированных машин – 5994, артиллерийских систем – 1988, РСЗО – 418, средств ПВО – 212, самолетов – 283, вертолетов – 267, автомобильной техники и автоцистерн – 4627 и т.д.

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