Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 30 лет назад – The Times

По оценке западных чиновников, война Путина истощает экономику РФ - как военную ее составляющую, так и гражданскую Фото: EPA

Издание отмечает, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь.

Издание напомнило, что в Украине погибли более 100 тыс. российских солдат, а Кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Еще один высокопоставленный западный чиновник, оценивая ситуацию для России, заявил, что Украина "выигрывает войну". По его словам, это видно по тому, что РФ продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика Кремля "утихла".

Он также подчеркнул, что Запад постепенно наращивает военную поддержку Украины. В частности, президент США Джо Байден согласился поставить Украине системы ПВО Patriot, позволяющие Киеву сбивать баллистические и крылатые ракеты.