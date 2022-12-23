Путин без объяснений отменил поездку на танковый завод в Нижнем Тагиле. Вместо этого он отправился в Тулу – решать вопросы снабжения оккупанов

Сообщается, что для встречи Путина в Екатеринбург, куда тот должен был прилететь, прибыл кортеж из пяти автомобилей, но они не понадобились – теперь их готовят к отправке обратно в Москву.

Также в городе накануне запланированного визита водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров во время приближения президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо. Автошколам в Нижнем Тагиле приказали отменить практические занятия на дорогах, а в районе города, где расположен "Уралвагонзавод" ("УВЗ"), перенесли открытие елки.

Предполагалось, что во время поездки в Нижний Тагил Путин осмотрит цеха "УВЗ" – одного из крупнейших в РФ производителей бронетехники. Однако президент страны-оккупанта без объяснения причин поменял планы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил 23 декабря российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости", что российский лидер 23 декабря прибудет в Тулу, где ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса РФ и проведет совещание по обеспечению потребностей военных на войне в Украине.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу, по информации российского пропагандистского агентства ТАСС, 23 декабря проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии. Сообщается, что в Ижевске Шойгу показали "новейшие модели автоматов и снайперских винтовок" и другую продукцию, выпускаемую "Калашниковым".