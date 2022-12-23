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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин без объяснений отменил поездку на танковый завод в Нижнем Тагиле. Вместо этого он отправился в Тулу – решать вопросы снабжения оккупанов

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Путин, по версии Пескова, в Туле осмотрит образцы военной продукции
Путин, по версии Пескова, в Туле осмотрит образцы военной продукции
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в последний момент отменил визит в Нижний Тагил Свердловской области (РФ), пишет 23 декабря региональное новостное издание E1.ru.

Сообщается, что для встречи Путина в Екатеринбург, куда тот должен был прилететь, прибыл кортеж из пяти автомобилей, но они не понадобились – теперь их готовят к отправке обратно в Москву.

Также в городе накануне запланированного визита водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров во время приближения президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо. Автошколам в Нижнем Тагиле приказали отменить практические занятия на дорогах, а в районе города, где расположен "Уралвагонзавод" ("УВЗ"), перенесли открытие елки.

Предполагалось, что во время поездки в Нижний Тагил Путин осмотрит цеха "УВЗ" – одного из крупнейших в РФ производителей бронетехники. Однако президент страны-оккупанта без объяснения причин поменял планы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил 23 декабря российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости", что российский лидер 23 декабря прибудет в Тулу, где ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса РФ и проведет совещание по обеспечению потребностей военных на войне в Украине.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу, по информации российского пропагандистского агентства ТАСС, 23 декабря проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии. Сообщается, что в Ижевске Шойгу показали "новейшие модели автоматов и снайперских винтовок" и другую продукцию, выпускаемую "Калашниковым".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Российское военное руководство пытается представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине, отметили 19 декабря аналитики американского Института исследования войны (ISW).

22 декабря, после переговоров Байдена с Зеленским, Путин заявил, что РФ "стремится" закончить войну. В ISW считают, что подобные заявления – попытка президента РФ снять с себя ответственность за развязанную им затяжную агрессивную войну против Украины.

В Белом доме ответили, что все "как раз наоборот"Глава Кремля продемонстрировал "абсолютно нулевые признаки" готовности к переговорам о завершении войны, и все, что он делает "на земле и в воздухе, говорит о том, что он хочет продолжать насилие над украинским народом и эскалацию войны", подчеркнул координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, танки, Сергей Шойгу, вооружение, Екатеринбург, армия РФ, Ижевск, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Нижний Тагил, визит, Удмуртия, российские оккупанты
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