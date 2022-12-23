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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

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В ISW отметили, что Путин хочет оправдать ведение дорогостоящих боевых действий перед российской аудиторией
В ISW отметили, что Путин хочет оправдать ведение дорогостоящих боевых действий перед российской аудиторией
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 декабря.

"Путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится к скорейшему прекращению войны, одновременно отметив, что Россия не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на то, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия Путина перед российской аудиторией, которая все больше идет на жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", – говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что после захвата Лисичанска Луганской области 3 июля российские оккупанты не добились больше никаких значительных побед в Украине.

Аналитики считают, что ответственность за неудачи в войне против Украины может быть переложена на начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на 23 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Валерий Герасимов, российские оккупанты, ISW
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