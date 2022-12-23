Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

В ISW отметили, что Путин хочет оправдать ведение дорогостоящих боевых действий перед российской аудиторией Фото: ЕРА

"Путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится к скорейшему прекращению войны, одновременно отметив, что Россия не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на то, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия Путина перед российской аудиторией, которая все больше идет на жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", – говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что после захвата Лисичанска Луганской области 3 июля российские оккупанты не добились больше никаких значительных побед в Украине.

Аналитики считают, что ответственность за неудачи в войне против Украины может быть переложена на начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)