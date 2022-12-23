2022-й стал годом удручающих неудач для Путина, он хочет не мира, а паузу для перегруппировки войск – Столтенберг

Столтенберг заявил, что Путин совершил две стратегические ошибки, начав вторжение в Украину, и назвал 2022-й годом неудач для главы Кремля Фото: ЕРА

Об этом в своей колонке для Financial Times, вышедшей 22 декабря, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Путин совершил две большие стратегические ошибки, начав полномасштабное вторжение в Украину: он недооценил Украину и единство НАТО.

Путин завершает свой "год неудач" ударами по гражданской инфраструктуре Украины, жестокими действиями против населения страны и это – военные преступления, подчеркнул Столтенберг.

Он обратил внимание на то, что в последние месяцы в РФ мобилизовали более 200 тыс. военнослужащих для участия в войне. РФ с 24 февраля потеряла десятки тысяч военнослужащих ранеными и убитыми и продемонстрировала готовность нести еще большие потери, написал Столтенберг.

Россия стремится получить "больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран", продолжил он. По оценке Столтенберга, Москва надеется заморозить конфликт, чтобы использовать паузу для перегруппировки, перевооружения войск, а потом снова попытаться начать наступление.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал России продемонстрировать готовность к мирному урегулированию и начать вывод войск к Рождеству, однако Москва отказалась.

Именно президент РФ Владимир Путин начал войну и именно он "может закончить ее сегодня, просто убравшись из Украины", подчеркнул генсек НАТО. Однако Путин не демонстрирует "никаких признаков того, что стремится к реальному миру", добавил Столтенберг.

Большинство войн заканчиваются переговорами и Украина свой план урегулирования озвучила, продолжил он, отметив, что переговоры зависят от ситуации на поле боя. Поэтому, подчеркнул Столтенберг, союзники должны поддержать Украину, чтобы она победила как суверенное государство в Европе.

Если Путин победит, это будет сигналом не только России, но и другим авторитарным странам, "что силой можно добиться того, чего они хотят", написал Столтенберг. Он подчеркнул, что это будет катастрофой для Украины, однако отразится и на глобальной безопасности – сделает мир более опасным, "а нас – более уязвимыми".

В интересах НАТО продолжать поддерживать Украину "этой зимой и до тех пор, пока это будет необходимо", заявил Столтенберг и подчеркнул: "Союзники по НАТО едины и сильны. И мы будем поддерживать Украину, ради ее и нашего будущего".