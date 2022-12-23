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ВОЙНА В УКРАИНЕ

2022-й стал годом удручающих неудач для Путина, он хочет не мира, а паузу для перегруппировки войск – Столтенберг

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Столтенберг заявил, что Путин совершил две стратегические ошибки, начав вторжение в Украину, и назвал 2022-й годом неудач для главы Кремля
Столтенберг заявил, что Путин совершил две стратегические ошибки, начав вторжение в Украину, и назвал 2022-й годом неудач для главы Кремля
Фото: ЕРА

2022-й стал самым сложным годом для европейской безопасности со времен Второй мировой войны, он стал чрезвычайно болезненным для украинского народа и полным удручающих неудач – для президента России Владимира Путина.

Об этом в своей колонке для Financial Times, вышедшей 22 декабря, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Генсек НАТО отметил, что Путин совершил две большие стратегические ошибки, начав полномасштабное вторжение в Украину: он недооценил Украину и единство НАТО. 

Путин завершает свой "год неудач" ударами по гражданской инфраструктуре Украины, жестокими действиями против населения страны и это – военные преступления, подчеркнул Столтенберг. 

Он обратил внимание на то, что в последние месяцы в РФ мобилизовали более 200 тыс. военнослужащих для участия в войне. РФ с 24 февраля потеряла десятки тысяч военнослужащих ранеными и убитыми и продемонстрировала готовность нести еще большие потери, написал Столтенберг. 

Россия стремится получить "больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран", продолжил он. По оценке Столтенберга, Москва надеется заморозить конфликт, чтобы использовать паузу для перегруппировки, перевооружения войск, а потом снова попытаться начать наступление. 

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал России продемонстрировать готовность к мирному урегулированию и начать вывод войск к Рождеству, однако Москва отказалась

Именно президент РФ Владимир Путин начал войну и именно он "может закончить ее сегодня, просто убравшись из Украины", подчеркнул генсек НАТО. Однако Путин не демонстрирует "никаких признаков того, что стремится к реальному миру", добавил Столтенберг. 

Большинство войн заканчиваются переговорами и Украина свой план урегулирования озвучила, продолжил он, отметив, что переговоры зависят от ситуации на поле боя. Поэтому, подчеркнул Столтенберг, союзники должны поддержать Украину, чтобы она победила как суверенное государство в Европе. 

Если Путин победит, это будет сигналом не только России, но и другим авторитарным странам, "что силой можно добиться того, чего они хотят", написал Столтенберг. Он подчеркнул, что это будет катастрофой для Украины, однако отразится и на глобальной безопасности – сделает мир более опасным, "а нас – более уязвимыми". 

В интересах НАТО продолжать поддерживать Украину "этой зимой и до тех пор, пока это будет необходимо", заявил Столтенберг и подчеркнул: "Союзники по НАТО едины и сильны. И мы будем поддерживать Украину, ради ее и нашего будущего". 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". К 23 декабря, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ составили около 101 тыс. человек личного состава убитыми.

О том, что Путин может завершить войну в любой момент, выведя войска, Столтенберг заявлял и ранее. Такое же мнение озвучивал президент США Джо Байден

22 декабря, после переговоров Байдена с Зеленским, Путин заявил, что РФ "стремится" закончить войну.

В Белом доме ответили, что все "как раз наоборот"Глава Кремля продемонстрировал "абсолютно нулевые признаки" готовности к переговорам о завершении войны, и все, что он делает "на земле и в воздухе, говорит о том, что он хочет продолжать насилие над украинским народом и эскалацию войны", подчеркнул координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Рождество, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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