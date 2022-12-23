ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Главная тема разговора Зеленского и Байдена – условия капитуляции России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Встреча Зеленского и Байдена состоялась 21 декабря в Вашингтоне
Встреча Зеленского и Байдена состоялась 21 декабря в Вашингтоне
Фото: The White House / Twitter

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне обсуждали условия капитуляции России. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я могу предположить, о чем был самый главный разговор Зеленского и Байдена. Фактически это была та же конференция, как в годы Второй мировой войны в Тегеране или в Ялте. Они обсуждали те условия, на которых будем принимать капитуляцию России. Она неминуема", – убежден Геращенко. 

Обсуждая условия капитуляции России, Зеленский прежде всего руководствуется социологическими опросами, которые проводят в Украине, считает политик. 

"И вы, и я при вопросе социологов, что мы хотим по итогам этой войны, ответим, что мы хотим полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Это раз. Второе – это репарации с полным – тотальным – восстановлением нашей страны. Это могут быть сотни миллиардов долларов или триллион долларов. Это два [главных] пункта", – предположил Геращенко. 

Он считает, что США эти условия Украины поддержат.

"А раз так, то единственный путь [достичь этого]  дальнейшее давление на [президента России Владимира] Путина, дальнейшее давление на Россию", – сказал Геращенко.

Для этого, продолжил он, против России должны быть введены еще более жесткие санкции, а Украина должна достичь военной победы на поле боя. 

По мнению Геращенко, встреча Зеленского и Байдена будет иметь историческое значение для достижения победы Украины. 

"Это первая встреча лидеров стран победившей коалиции, – сказал советник главы МВД. – Она положит основание, фундамент под тем, какова будет капитуляция России". 

Он уточнил, что в случае с Россией, скорее всего, речь может идти именно о капитуляции, а не о безоговорочной капитуляции. 

"Разница в следующем: капитуляция предусматривает некие переговоры, а безоговорочная капитуляция означает полную – тотальную – сдачу, то есть когда победившая страна диктует свои условия. С Россией безоговорочная капитуляция, наверное, маловероятна, потому что у них все-таки много ресурсов, ядерное оружие и так далее. Но капитуляция вполне вероятна. Когда мы говорим: "Вот такие условия капитуляции: уход со всей территории Украины, в том числе из Крыма, выплата репараций – и это будет означать, что мы перестанем дальше наступать", – объяснил Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 декабря Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом. Это была первая зарубежная поездка президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

В США Зеленский встретился с Байденом и выступил перед Конгрессом. Во время визита Зеленского Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $1,8 млрд, который включает зенитные ракетные комплексы Patriot. На общей пресс-конференции с Зеленским Байден сказал, что США сделают все, чтобы помочь Украине добиться успеха. "Для Путина и всех остальных было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, две страны вместе", – подчеркнул глава Белого дома.

Зеленский, выступая перед американскими сенаторами и конгрессменами, сказал, что Украина будет защищаться и никогда не сдастся. Он подчеркнул, что Украина должна победить в войне, а весь демократический мир должен помочь ей в этом. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира. Это битва за то, будет ли мир вообще – свободным и демократическим, открытым для счастья", – сказал президент.

По данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне Зеленский обсуждал украинскую формулу мира. Украинская сторона, как выяснили журналисты, планирует представить свой мирный план в первую годовщину вторжения России, 24 февраля 2023 года, или же близко к этой дате. 

После визита Зеленского в Вашингтон советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США окончательно согласились с тем, что война в Украине должна завершиться поражением России

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Джо Байден, переговоры, Антон Геращенко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, репарации, капитуляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
"Давно жил в Калифорнии, но после начала войны очень быстро стал солдатом". Арестович сообщил о гибели друга
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (145872)
2
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (65946)
3
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (65777)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (54092)
5
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (43578)
6
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (42346)
7
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (41180)
8
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (37784)
 
 
 
 