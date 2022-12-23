Антон Геращенко: Главная тема разговора Зеленского и Байдена – условия капитуляции России

"Я могу предположить, о чем был самый главный разговор Зеленского и Байдена. Фактически это была та же конференция, как в годы Второй мировой войны в Тегеране или в Ялте. Они обсуждали те условия, на которых будем принимать капитуляцию России. Она неминуема", – убежден Геращенко.

Обсуждая условия капитуляции России, Зеленский прежде всего руководствуется социологическими опросами, которые проводят в Украине, считает политик.

"И вы, и я при вопросе социологов, что мы хотим по итогам этой войны, ответим, что мы хотим полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Это раз. Второе – это репарации с полным – тотальным – восстановлением нашей страны. Это могут быть сотни миллиардов долларов или триллион долларов. Это два [главных] пункта", – предположил Геращенко.

Он считает, что США эти условия Украины поддержат.

"А раз так, то единственный путь [достичь этого] – дальнейшее давление на [президента России Владимира] Путина, дальнейшее давление на Россию", – сказал Геращенко.

Для этого, продолжил он, против России должны быть введены еще более жесткие санкции, а Украина должна достичь военной победы на поле боя.

По мнению Геращенко, встреча Зеленского и Байдена будет иметь историческое значение для достижения победы Украины.

"Это первая встреча лидеров стран победившей коалиции, – сказал советник главы МВД. – Она положит основание, фундамент под тем, какова будет капитуляция России".

Он уточнил, что в случае с Россией, скорее всего, речь может идти именно о капитуляции, а не о безоговорочной капитуляции.

"Разница в следующем: капитуляция предусматривает некие переговоры, а безоговорочная капитуляция означает полную – тотальную – сдачу, то есть когда победившая страна диктует свои условия. С Россией безоговорочная капитуляция, наверное, маловероятна, потому что у них все-таки много ресурсов, ядерное оружие и так далее. Но капитуляция вполне вероятна. Когда мы говорим: "Вот такие условия капитуляции: уход со всей территории Украины, в том числе из Крыма, выплата репараций – и это будет означать, что мы перестанем дальше наступать", – объяснил Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube