Антон Геращенко: Главная тема разговора Зеленского и Байдена – условия капитуляции России

"Я могу предположить, о чем был самый главный разговор Зеленского и Байдена. Фактически это была та же конференция, как в годы Второй мировой войны в Тегеране или в Ялте. Они обсуждали те условия, на которых будем принимать капитуляцию России. Она неминуема", – убежден Геращенко.
Обсуждая условия капитуляции России, Зеленский прежде всего руководствуется социологическими опросами, которые проводят в Украине, считает политик.
"И вы, и я при вопросе социологов, что мы хотим по итогам этой войны, ответим, что мы хотим полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Это раз. Второе – это репарации с полным – тотальным – восстановлением нашей страны. Это могут быть сотни миллиардов долларов или триллион долларов. Это два [главных] пункта", – предположил Геращенко.
Он считает, что США эти условия Украины поддержат.
"А раз так, то единственный путь [достичь этого] – дальнейшее давление на [президента России Владимира] Путина, дальнейшее давление на Россию", – сказал Геращенко.
Для этого, продолжил он, против России должны быть введены еще более жесткие санкции, а Украина должна достичь военной победы на поле боя.
По мнению Геращенко, встреча Зеленского и Байдена будет иметь историческое значение для достижения победы Украины.
"Это первая встреча лидеров стран победившей коалиции, – сказал советник главы МВД. – Она положит основание, фундамент под тем, какова будет капитуляция России".
Он уточнил, что в случае с Россией, скорее всего, речь может идти именно о капитуляции, а не о безоговорочной капитуляции.
"Разница в следующем: капитуляция предусматривает некие переговоры, а безоговорочная капитуляция означает полную – тотальную – сдачу, то есть когда победившая страна диктует свои условия. С Россией безоговорочная капитуляция, наверное, маловероятна, потому что у них все-таки много ресурсов, ядерное оружие и так далее. Но капитуляция вполне вероятна. Когда мы говорим: "Вот такие условия капитуляции: уход со всей территории Украины, в том числе из Крыма, выплата репараций – и это будет означать, что мы перестанем дальше наступать", – объяснил Геращенко.
21 декабря Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом. Это была первая зарубежная поездка президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
В США Зеленский встретился с Байденом и выступил перед Конгрессом. Во время визита Зеленского Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $1,8 млрд, который включает зенитные ракетные комплексы Patriot. На общей пресс-конференции с Зеленским Байден сказал, что США сделают все, чтобы помочь Украине добиться успеха. "Для Путина и всех остальных было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, две страны вместе", – подчеркнул глава Белого дома.
Зеленский, выступая перед американскими сенаторами и конгрессменами, сказал, что Украина будет защищаться и никогда не сдастся. Он подчеркнул, что Украина должна победить в войне, а весь демократический мир должен помочь ей в этом. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира. Это битва за то, будет ли мир вообще – свободным и демократическим, открытым для счастья", – сказал президент.
По данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне Зеленский обсуждал украинскую формулу мира. Украинская сторона, как выяснили журналисты, планирует представить свой мирный план в первую годовщину вторжения России, 24 февраля 2023 года, или же близко к этой дате.
После визита Зеленского в Вашингтон советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США окончательно согласились с тем, что война в Украине должна завершиться поражением России.