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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина намерена представить свой мирный план ближе к годовщине вторжения России – СМИ

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Зеленский (слева) обсуждал украинскую формулу мира в ходе визита в Вашингтон 21 декабря, отметила WSJ
Зеленский (слева) обсуждал украинскую формулу мира в ходе визита в Вашингтон 21 декабря, отметила WSJ
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря среди прочего обсуждал украинскую формулу мира по прекращению войны против РФ.

Об этом 22 декабря написала The Wall Street Journal.

Отмечается, что среди разговоров о войне и оружии президент Зеленский "питал надежду переговоры".

По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского в настоящее время прорабатывает мирный план и планирует представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля 2023 года или же близко к этой дате.

В то же время официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Киева на любых возможных переговорах будет зависеть от ситуации на поле боя, так как Украина, вероятно, потребует от России значительных уступок, указала WSJ.

Поэтому Украина хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам "путем достижения военных побед", говорится в статье.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря, Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Теги: Россия, США, Украина, переговоры, Вашингтон, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, визит, встреча
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