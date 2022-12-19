Зеленский: Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную

"Саммит для мира. Для нашей страны, и для любого другого народа, который может подвергнуться такой же агрессии, такому же террору, как Россия принесла на нашу землю, – отметил президент. – Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не если, а когда сработает для украинцев".
Зеленский пригласил партнеров "проявлять лидерство в гарантировании мира так же, как сейчас проявляется лидерство разных стран и разных государственных деятелей в защите свободы".
"Мы боремся вместе за Украину, за объединяющие Европу и демократический мир ценности, за глобальную ценность жизни. За все, что Россия пытается разрушить. Это непросто, это тяжело, но я уверен: мы вытащим все вместе, и агрессия России потерпит крах. И так, чтобы все другие потенциальные агрессоры мира не решались повторить то, что делает рашизм", – подчеркнул президент.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.