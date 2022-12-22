Подоляк: США окончательно зафиксировали базу: Россия должна проиграть, Украина получит всю необходимую военную помощь

По его словам, "США окончательно зафиксировали базу", что:

1. Россия должна проиграть;

2. Компромиссов "территории в обмен на псевдомир" не будет;

3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально;

4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует.

США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...

Контекст:

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины. Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".