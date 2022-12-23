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Соловей: Для российской элиты бегство в Латинскую Америку абсолютно исключено. Куда? Есть базы в Африке

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Соловей исключил сценарий, при котором Путин (на фото) может переехать в Венесуэлу
Соловей исключил сценарий, при котором Путин (на фото) может переехать в Венесуэлу
Фото: EPA

Разговоры о возможной эвакуации президента РФ Владимира Путина в Венесуэлу или Аргентину после поражения России в войне против Украины "отчасти имеют под собой основание".

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Валерий Соловей.

"Надо найти некое убежище. Значит, где это убежище может находиться? Может ли оно находиться в Латинской Америке? Или надо строить подземные базы в Антарктиде, как конспирология приписывала", – сказал политолог.

В то же время Соловей исключил сценарий, при котором котором Путин может переехать в Венесуэлу.  

"Для топ-элиты Латинская Америка, за исключением Кубы... Ну, Куба – Центральная Америка. Абсолютно исключено… Есть базы в Африке. В частности, в Центральноафриканской Республике, – отметил политолог. – Это подземные и отчасти надземные базы, это роскошные дворцы с микроклиматом… Все во благо человека. И мы знаем этого человека. Точнее, этих людей. Для чиновников третьего эшелона – максимум второго – Латинская Америка – может быть, еще и вариант. И то – я очень-очень в этом сомневаюсь. Ну где-нибудь в Эквадоре, Парагвае можно попытаться затеряться, но это в опасной близости от Соединенных Штатов".

По словам Соловья, "дело даже не в том, что они [США] будут кого-то искать", – "сами выдадут".

"Выдадут сами по щелчку пальцев, какой бы у тебя паспорт ни был: эквадорский, парагвайский, чилийский... Тебя через полчаса... А из Венесуэлы – так вообще. Это с Дона выдачи не было, из Днепра... А эти выдадут через 5–10 минут для того, чтобы иметь хорошие отношения с большим белым братом. Поэтому нет, это абсолютно исключено", – пояснил российский политолог.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов со ссылкой на источники сообщил 6 декабря, что в случае поражения в Украине главу Кремля эвакуируют в Венесуэлу или Аргентину.

По мнению российского политолога Станислава Белковского, у большинства "путинской элиты" нет "запасных аэродромов". В то же время российский бизнесмен, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет прекрасный "запасной аэродром" в Африке, а глава Чечни Рамзан Кадыров может переехать в ОАЭ или Саудовскую Аравию, отметил Белковский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Куба, Африка, Латинская Америка, Венесуэла, Аргентина, эвакуация, Парагвай, Валерий Соловей, Эквадор, чиновники, убежище, интервью, власть, будущее
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