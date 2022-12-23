Соловей: Для российской элиты бегство в Латинскую Америку абсолютно исключено. Куда? Есть базы в Африке

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Валерий Соловей.
"Надо найти некое убежище. Значит, где это убежище может находиться? Может ли оно находиться в Латинской Америке? Или надо строить подземные базы в Антарктиде, как конспирология приписывала", – сказал политолог.
В то же время Соловей исключил сценарий, при котором котором Путин может переехать в Венесуэлу.
"Для топ-элиты Латинская Америка, за исключением Кубы... Ну, Куба – Центральная Америка. Абсолютно исключено… Есть базы в Африке. В частности, в Центральноафриканской Республике, – отметил политолог. – Это подземные и отчасти надземные базы, это роскошные дворцы с микроклиматом… Все во благо человека. И мы знаем этого человека. Точнее, этих людей. Для чиновников третьего эшелона – максимум второго – Латинская Америка – может быть, еще и вариант. И то – я очень-очень в этом сомневаюсь. Ну где-нибудь в Эквадоре, Парагвае можно попытаться затеряться, но это в опасной близости от Соединенных Штатов".
По словам Соловья, "дело даже не в том, что они [США] будут кого-то искать", – "сами выдадут".
"Выдадут сами по щелчку пальцев, какой бы у тебя паспорт ни был: эквадорский, парагвайский, чилийский... Тебя через полчаса... А из Венесуэлы – так вообще. Это с Дона выдачи не было, из Днепра... А эти выдадут через 5–10 минут для того, чтобы иметь хорошие отношения с большим белым братом. Поэтому нет, это абсолютно исключено", – пояснил российский политолог.
Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов со ссылкой на источники сообщил 6 декабря, что в случае поражения в Украине главу Кремля эвакуируют в Венесуэлу или Аргентину.
По мнению российского политолога Станислава Белковского, у большинства "путинской элиты" нет "запасных аэродромов". В то же время российский бизнесмен, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет прекрасный "запасной аэродром" в Африке, а глава Чечни Рамзан Кадыров может переехать в ОАЭ или Саудовскую Аравию, отметил Белковский.