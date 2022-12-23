Соловей: Для российской элиты бегство в Латинскую Америку абсолютно исключено. Куда? Есть базы в Африке

Соловей исключил сценарий, при котором Путин (на фото) может переехать в Венесуэлу Фото: EPA

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Валерий Соловей.

"Надо найти некое убежище. Значит, где это убежище может находиться? Может ли оно находиться в Латинской Америке? Или надо строить подземные базы в Антарктиде, как конспирология приписывала", – сказал политолог.

В то же время Соловей исключил сценарий, при котором котором Путин может переехать в Венесуэлу.

"Для топ-элиты Латинская Америка, за исключением Кубы... Ну, Куба – Центральная Америка. Абсолютно исключено… Есть базы в Африке. В частности, в Центральноафриканской Республике, – отметил политолог. – Это подземные и отчасти надземные базы, это роскошные дворцы с микроклиматом… Все во благо человека. И мы знаем этого человека. Точнее, этих людей. Для чиновников третьего эшелона – максимум второго – Латинская Америка – может быть, еще и вариант. И то – я очень-очень в этом сомневаюсь. Ну где-нибудь в Эквадоре, Парагвае можно попытаться затеряться, но это в опасной близости от Соединенных Штатов".

По словам Соловья, "дело даже не в том, что они [США] будут кого-то искать", – "сами выдадут".

"Выдадут сами по щелчку пальцев, какой бы у тебя паспорт ни был: эквадорский, парагвайский, чилийский... Тебя через полчаса... А из Венесуэлы – так вообще. Это с Дона выдачи не было, из Днепра... А эти выдадут через 5–10 минут для того, чтобы иметь хорошие отношения с большим белым братом. Поэтому нет, это абсолютно исключено", – пояснил российский политолог.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО