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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Элита против Путина заговоров пока не строит, но она разочарована и испытывает очень сильное чувство ажитации

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Путин уже стал для себя допускать полную потерю оккупированных территорий, включая захваченные в 2014 году, считает эксперт
Путин уже стал для себя допускать полную потерю оккупированных территорий, включая захваченные в 2014 году, считает эксперт
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин находится в проигрышной ситуации, его рейтинг – на рекордно низком уровне, причем как в обществе, так и среди политических элит, считает российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Его психика сейчас претерпевает очень серьезные качественные изменения. Он оказался перед тем вызовом, с которым никогда ранее не сталкивался. Он находится в проигрышной ситуации",  заявил аналитик.

По оценке Соловья, Путин уже стал для себя допускать "полную потерю не только новых территорий, но и тех территорий – по крайней мере Донбасса, – которые Россия получила в 14-м году".

"Он понимает, что ситуация ухудшается в стране. Это касается как элит, так и общества. Он же имеет регулярные сводки Федеральной службы охраны, которые указывают, что его рейтинг находится на рекордно низком уровне, что протестные настроения растут, что недовольство растет, что элита, конечно, против него заговоров пока не строит, но она разочарована, она испытывает очень сильное чувство ажитации. Потому что она не понимает, как из всего этого выбраться. Из всего этого: куда ее завел Владимир Владимирович Путин", – сказал Соловей.

Он подчеркнул, что с таким Путин никогда не сталкивался, и напомнил, что есть еще и международная реакция: Путина "перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют".

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец убежден, что Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан уже не видят в России сильного партнера и начинают "отваливаться". 

Подобное мнение высказывал и российский политолог Станислав Белковский. Он считает, что из-за неудач российской армии в Украине начнут разваливаться такие структуры, как Организация Договора о коллективной безопасности.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, рейтинг, Донбасс, Валерий Соловей, война России против Украины, война на Донбассе
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