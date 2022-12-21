Соловей: Элита против Путина заговоров пока не строит, но она разочарована и испытывает очень сильное чувство ажитации

Путин уже стал для себя допускать полную потерю оккупированных территорий, включая захваченные в 2014 году, считает эксперт Фото: EPA

"Его психика сейчас претерпевает очень серьезные качественные изменения. Он оказался перед тем вызовом, с которым никогда ранее не сталкивался. Он находится в проигрышной ситуации", – заявил аналитик.

По оценке Соловья, Путин уже стал для себя допускать "полную потерю не только новых территорий, но и тех территорий – по крайней мере Донбасса, – которые Россия получила в 14-м году".

"Он понимает, что ситуация ухудшается в стране. Это касается как элит, так и общества. Он же имеет регулярные сводки Федеральной службы охраны, которые указывают, что его рейтинг находится на рекордно низком уровне, что протестные настроения растут, что недовольство растет, что элита, конечно, против него заговоров пока не строит, но она разочарована, она испытывает очень сильное чувство ажитации. Потому что она не понимает, как из всего этого выбраться. Из всего этого: куда ее завел Владимир Владимирович Путин", – сказал Соловей.

Он подчеркнул, что с таким Путин никогда не сталкивался, и напомнил, что есть еще и международная реакция: Путина "перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют".

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